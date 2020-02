Kurt Cobain hubiera cumplido 53 años este 20 de febrero

Los últimos días de Kurt Cobain no fueron los mejores. Antes de su muerte, ocurrida el 5 de abril de 1994 (estimativo forense), el músico tuvo enfermedades (bronquitis y laringitis), al parecer varias sobredosis e intentos de suicidio.

Su última aparición fue el 23 de febrero de 1994, en un programa de televisión en Italia. En ese país tuvo una sobredosis, según contó Courtney Love, su esposa, y estuvo cinco días hospitalizado. El último concierto del grupo fue el primero de marzo de ese año en Munich, Alemania.



Tras su regreso a Seattle, Love debió llamar a la policía, pues Cobain se había encerrado, según afirmó la mujer, para suicidarse.



Varios oficiales retiraron de la casa armas y un tarro de píldoras, mientras Cobain les insistía que no estaba intentando suicidarse, sino que debió encerrarse porque se quería esconder de su esposa.



Este hombre atormentado hubiera cumplido este 20 de febrero 53 años. Se fue a los 27 años dejando un gran legado en la música que aún hoy es recordado y valorado.



Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Seattle, Washington. Fue cantante, músico y compositor, así como el guitarrista emblemático de Nirvana.



Con Love, Cobain tuvo a Frances Bean Cobain, en 1992, una bebé que en sus primeros días no pudo vivir con sus padres, pues estos fueron acusados de drogadictos y la custodia de la niña pasó a manos de una hermana de Love.



Pese a su genialidad musical, Cobain sufrió de depresión desde muy joven. Se argumenta que fue por la presión de la fama y de los millones de seguidores que la banda cosechó en el mundo.



Para la historia, el grupo dejó los discos Bleach (1989), Nevermind (1991), Incesticide (1992), In Utero (1993), MTV Unplugged In New York y Live! Tonight! Sold Out!! (1994).



El 8 de abril de 1994, un operario que iba a instalar un sistema de seguridad encontró el cadáver de Cobain. Inicialmente pensó que estaba dormido, pero luego descubrió que había sangre en su cabeza.



También halló una nota a su lado que decía, entre otros: “Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, ¡los quiero!”.



La autopsia dijo que su muerte se debió a una “herida por bala infligida en la cabeza” y que el hecho había sucedido "el 5 de abril de ese año, alrededor de las 11:30 de la mañana".Cobain y su leyenda ingresaron al llamado Club 27 (músicos fallecidos a los 27 años), como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse.