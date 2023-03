“¡Cállense, sucios, podridos, imbéciles!”, gritaba enfurecido el padre de Kurt Brecht a él y a sus amigos cuando encendían sus amplificadores y comenzaban a vociferar sus letras de canciones punk. Pero la frase no los ofendió, de hecho fue la base para su nombre en inglés: Dirty Rotten Imbeciles, que terminó reduciéndose a D.R.I.

El grito se lanzó el 2 de mayo de 1982 y fue el impulso necesario para escribir la historia de una de las bandas de punk y thrash metal más importantes de la escena mundial. Luego de años de grabar sencillos plagados de canciones de poca duración pero con una pesadez muy clara, hacer giras y lidiar con pogos demenciales, entre crestas punqueras gigantescas que desafiaban la ley de la gravedad y fanáticos del metal más rápido, la banda consiguió que estas tribu urbanas –a veces irrenconciliables–se pudieran juntar en un concierto.



Otro tema: Def Leppard, además del concierto, trae nuevo disco

Ya hemos tocado antes en el país y sabemos lo que nos espera... Una audiencia salvaje. FACEBOOK

TWITTER

Eso no solo convirtió el pogo en un extraño marco de convivencia, sino que llevó a la banda a crear algunos discos fuera de serie: Dealing With It, Fourth of a Kind y, claro, Crossover, este último considerado una joya. Al igual que Thrash Zone, Definition y Full Speed Ahead, que fue lanzado en 1995. A raíz de algunos conflictos con las disqueras, Kurt Brecht y su banda decidieron dedicarse de lleno a las giras y no volver a grabar más discos.

“Hemos estado más concentrados en nuestros shows”, le confesó el cantante a EL TIEMPO en una charla vía Zoom en la que recalcó su felicidad de regresar a Colombia hoy, 2 de marzo, en el salón de eventos Estrella Roja (calle 66 n.º 17-45) de Bogotá. “Ya hemos tocado antes en el país y sabemos lo que nos espera... Una audiencia salvaje”, dice Brecht, que aún tiene en la cabeza el toque de D.R.I., en el 2011, en Rock al Parque. “Cómo podría olvidarlo, fue algo gigantesco”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Kurt Brecht (centro) junto a Spike Cassidy (a su derecha): los miembros más antiguos de la banda. Foto: Jana Perry

“Es muy cool cuando alguien se nos acerca y nos dice que nuestras canciones le han cambiado la vida o cuando nos recuerdan que fuimos la influencia de otras bandas”, reconoce.



Le puede interesar: Ozzy Osbourne: ¿por qué los escenarios no volverán a ser iguales sin él?

“Una de las cosas que nos hacen seguir adelante es encontrarnos en los conciertos a chicos y chicas de 21 años. Con esa nueva generación que se mezcla entre padres y familias que vienen con sus hijos a vernos”, reconoce Brecht, antes de ser parte de nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar lo inspira?

Suiza es un hermoso lugar para inspirarse. Creo que en cualquier lugar. Amo las montañas y las playas o el sol.

¿Canta en la ducha?

La verdad, no muy a menudo. Creo que algunos de nuestros primeros discos fueron grabados básicamente en lo que sería un baño o en un pasillo cercano a un baño.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

No me imaginaba siendo parte de una banda; no era que pretendiera ser una estrella o algo así, pero ese artista sería Ozzy Osbourne cuando estaba en Black Sabbath.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

Pasé un buen tiempo aprendiendo a tocar guitarra, pero quizá sea la batería.

¿Un concierto inolvidable?

Esa es difícil... Led Zeppelin, Slayer y Black Sabbath, a los que vi un montón de veces.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Siempre me ha gustado el rock de los 70, creo que cualquiera de Black Sabbath o Ted Nugent.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Debió de ser uno de Led Zeppelin. Cuando tenía 14 años tenía un empleo y compraba muchos discos los fines de semana.

¿Cuál fue su primer concierto como profesional?

Estaba en el colegio (con D.R.I.) en un lugar llamado The Ovni, en Houston.

¿Un sonido que adore?

Me gusta el de los ruiseñores volando alrededor.

¿Y un sonido que odie?

El que se produce cuando se cierra la puerta de una celda en una prisión. No he tenido esa experiencia, pues amo la libertad y por eso no lo resisto.

¿Tres canciones para encender una fiesta?

Aunque no la tengo en mi celular, Get The Party Started, de Pink. Al igual que alguna de Slayer y un poco de punk de Adolescents, Black Flag o Circle Jerks.

Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1