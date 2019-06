El mejor cuarteto de cuerdas del mundo lanzó obra de Mario Galeano

El pasado 25 de enero, el aclamado cuarteto de cuerdas Kronos Quartet estrenó en la ciudad de Berkeley (California) el tema 'Tolo Midi', del músico colombiano Mario Galeano.



La agrupación estadounidense, creada por David Harrington, ahora lanzó en su sitio de internet la grabación de esta composición, que además viene acompañada de la partitura y de una entrevista con Galeano, fundador de proyectos musicales como Frente Cumbiero y Los Pirañas.

Esta pieza hace parte de Fifty for the Future, un ambicioso proyecto del Kronos Quartet para el que invitó a cincuenta compositores de varios países y generos musicales (25 hombres y 25 mujeres). El objetivo es ofrecerles a los estudiantes de música y profesionales emergentes un amplio repertorio contemporáneo para el formato de cuarteto de cuerdas.

Fifty for the Future, que se lanzó a mediados del 2015, estrena cada año diez piezas de igual número de compositores, que se suben a la página de internet del proyecto para que los interesados puedan acceder a ellas de forma gratuita desde cualquier parte del mundo.



En la nómina de invitados hay figuras de la talla del estadounidense Philip Glass, el maestro del minimalismo; la artista experimental Laurie Anderson, la pianista y compositora Franghiz Ali-Zadeh, de la República de Azerbaiyán, y la cantante de Mali Hawa Kassé Mady Diabaté.



Galeano hace parte del Año 4 del proyecto y es el único latinoamericano invitado, junto al mexicano-estadounidense Guillermo Galindo.

“Una de las cosas que queríamos hacer era darles a los intérpretes la oportunidad de aprender nuevas cosas en la música, que puedan abrir áreas de exploración para sus futuros musicales”, le dijo Harrington a EL TIEMPO en una entrevista reciente.



Galeano, por su parte, contó que 'Tolo Midi' está centrada melódicamente en la cumbia, en los sonidos de gaitas y de caña de millo. “El código melódico de la cumbia viene de ese ancestro indígena de las flautas; por ejemplo, una de esas flautas se llama Tolo, que viene de la región del Darién”, añadió.



Sobre las características del proyecto, Galeano aseguró que es una oportunidad increíble para mostrar una amplia variedad de lenguajes musicales, de otras formas de hacer y pensar la música. Además, según el músico, termina convirtiéndose en algo inesperado, pues no se sabe en dónde van a descargar el tema ni quién lo interpretará.



“Es interesante que algunas de estas partituras las están interpretando cuartetos de saxofón o vocales...También queríamos tener cosas que no se parezcan ni suenen a nada que hayas escuchado antes”, complementó Harrington sobre Fifty for the Future.



CULTURA