Sombrero de cuero, camisa tejida, pantalón entubado, con un puño levantado y en la otra mano una cerveza, David Harrington parecía más un miembro de la banda de rock Jethro Tull que el líder de un promisorio cuartero de cuerdas en la escena de la música académica estadounidense. Es una foto poco conocida que publicó el New York Times y que data de 1979, ya radicado el Kronos Quartet en San Francisco y seis años después de su debut casi escolar en Atlanta.

La imagen representa, a su manera, lo que resultó ser esta agrupación desde su origen, hace 50 años, para la historia de la música: la reinvención del concepto de cuarteto de cuerdas. No porque tuviera que cambiar: los cuartetos han seguido interpretando la música de los grandes compositores universales, quienes veían en este formato una maquinaria perfecta. Pero el Kronos (que vendrá en próximos días a Bogotá) cruzó líneas, siempre.

Esos cuatro compositores que escribieron las bases fabulosas de la música para cuarteto eran todos blancos ¡todos hombres! de la misma religión, hablaban el mismo idioma, vivían en la misma ciudad. FACEBOOK

TWITTER

“Cuando tenía 14 años, toda la música de cuarteto de cuerdas provenía de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Recuerdo imaginarme caminando a través del globo terráqueo, ubicando dónde estaba Viena, Austria, y pensé: ‘Hay un montón más de ciudades, países, otros lugares, y esos cuatro compositores que escribieron las bases fabulosas de la música para cuarteto eran todos blancos ¡todos hombres! de la misma religión, hablaban el mismo idioma, casi que vivían en la misma ciudad -explica Harrington-. Pero ¿qué más hay en el mundo? esa fue mi pregunta en ese momento, conocer lugares musicales a los que nunca fueron Haydn, Beethoven, Mozart y Schubert, no conocieron la música de Asia, de África o Suramérica. Al haberla conocido ¿qué tanto habría expandido su propio trabajo?”.



“Fuera de ese aislamiento, 250 años después, todo ese conocimiento puede ser usado por los artistas para explorar todas las culturas del mundo. Por eso, este momento en la historia es tan emocionante para mí”, añade.



No cabría en este artículo toda la relación de esos trabajos de exploración del Kronos Quartet.

Su historia con el minimalismo es fundamental: obras compuestas especialmente para Kronos Quartet por Philip Glass, Terry Riley, Steve Reich, Arvo Pärt, John Adams, George Crumb, Henryk Górecki, quienes estuvieron entre los más atrevidos del siglo XX; un encuentro con Astor Piazzolla dio pie a una pieza única, situación similar a la que vivieron con Frank Zappa.



Sin dejar por fuera algunas de sus colaboraciones alucinantes: Amon Tobin, David Bowie, Allen Ginsberg, Paul McCartney, Laurie Anderson, Tom Waits, Björk, Nine Inch Nails, Angelique Kidjo, la cantante de ‘Bollywood' Asha Bhosle, Café Tacvba, DJ Spooky, Faith No More, Modern Jazz Quartet.

No han estado solos en esa historia de experimentación: hay otros cuartetos como el Arditti o, más reciente, el Carducci. Bogotá los ha tenido en vivo a todos, en un romance secreto de la ciudad con la música de vanguardia.



A Kronos Quartet muchos lo ubican, también, por su aporte al cine: captó mucha atención a través de la banda sonora de la impactante película ‘Réquiem por un sueño’, del director Darren Aronofsky. La música, compuesta por Clint Mansell, lleva al grupo en un viaje cercano al triphop y el álbum es una pieza de culto.

Del momento de aquel encuentro de Harrington con el violinista John Sherba, el violista Hank Dutt y, por aquel entonces, la chelista Joan Jeanrenaud, recuerda: “Tuvimos el primer ensayo en septiembre, creo que el primero de septiembre de 1973”. Es decir que las fechas que harán en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá, los próximos 7 y 8 de septiembre, son el aniversario casi exacto.



“Me han preguntado si podía dimensionar hace 50 años todo lo que iba a pasar y no, realmente no tenía idea. Sabía que iba a ser músico y ahí tuvimos ese primer ensayo (…) Esperaba que podríamos estar juntos una semana más y luego, tal vez otra. De hecho, ha sido así todo este tiempo, porque la vida es muy... ¿sabes? Muchas cosas pasan al mismo tiempo pero por fortuna la música que tocamos nos magnetiza y así nos mantiene unidos”, resume Harrington.

Facebook Twitter Linkedin

El músico violinista David Harrington, líder del Kronos Quartet. Foto: Lenny González. Cortesía Teatro Colsubsidio

Magnetismo que irradian en proyectos globales como ‘Fifty for the Future’, del 2017, en el que trabajaron con 50 compositores, uno de ellos colombiano: el elegido fue Mario Galeano, con todo su conocimiento de la cumbia.



“Cuando agregas a todos los compositores que han trabajado con nosotros, son cientos y cada uno de ellos ha sido un maestro, entonces tenemos maestros en todo el mundo y hay mucho que aprender. Hay muchas cosas que deben decirse para dibujar la mejor música de todos nosotros. Y no puedes decir que hay solo una manera de hacerla”.



De lo que interpretarán en Bogotá, promete ser una versión amplia de esos 50 años, según cuenta Harrington: “De Terry Riley, Penderecki, Angelique Kidjo, Vladimir Martynov… Cada uno de esos compositores nos enseñó algo diferente”.

Riley ha estado presente precisamente desde 1979, siendo uno de los creadores del minimalismo. Su historia no es de premios ni reconocimientos, pero sí de una larga influencia en la música popular: se dice que The Who se inspiró en su música para escribir las piezas de órgano de ‘Won’t Get Fooled Again’ y ‘Baba O’Riley’, y que la historia es similar con ’Tubular Bells’, de Mike Oldfield.



El magnetismo al que se refiere Harrington, para conectarlos a todos.

Cuatro puntos cardinales

Un cuarteto es como una célula indivisible, una ecuación en equilibrio, por lo que encontrar un reemplazo de alguno de sus músicos es una tarea mucho más compleja. En 2019, con la maternidad de Sunny Yang, la chelista que ha estado con el grupo durante años (había venido a las dos temporadas de conciertos del Kronos en Bogotá, en 2013 y 2017), el llamado a conformar el cuarteto fue el chelista Paul Wiancko, quien tiene unos antecedentes llamativos: fue músico de gira de Chick Corea, Etta James y Stanley Clarke.



Pero la cosa no fue fácil: esa adaptación se dio durante la pandemia. “Fueron años muy raros para nosotros, en aislamiento y grabando cada uno desde nuestras casas (…) al volver fue como preguntarnos '¿qué está ocurriendo en la música?’. Ha venido un momento genial para la música y para las audiencias”.

Harrington es modesto con esa expresión de la reinvención del cuarteto, dice que prefiere ver a Kronos como un microcosmos de la sociedad cultural: “La pregunta podría ser si lo estamos reinventando o si estamos expandiendo el marco de referencia, porque ¿sabes? no hay una persona ni un grupo que conozca TODA la música. Es algo muy grande y solo tenemos 24 horas al día, quisiera que fueran más largos. Estamos limitados, nuestra ignorancia es vasta, pero podemos experimentar”.



Se rumora que este podría ser el último ciclo de giras del Kronos Quartet. Pero las palabras de Harrington apuntan en otra dirección: “Paul (Wiancko) trajo algo que llamaría rejuvenecimiento, nos sentimos muy llenos de energía. El futuro está hecho de un día a la vez, un minuto a la vez. Una vez escuché algo que dijo el gran pianista Bill Evans, que el jazz no es tanto un estilo como una forma de pensar cómo hacer música, por eso un minuto de composición de jazz tomó un minuto para hacerla. Se hizo en ese momento (…) El mundo de Kronos es así, tenemos dos manuscritos que tocaremos en algún momento este año. Tenemos un remix de una pieza de Sun Ra y me muero de ganas de que ustedes la escuchen”.

La pregunta podría ser si lo estamos reinventando o si estamos expandiendo el marco de referencia, porque ¿sabes? no hay una persona ni un grupo que conozca TODA la música FACEBOOK

TWITTER

Paradójicamente, acerca del tiempo, al consultarle cuál ha sido ese artista con el que fue más difícil trabajar, trae a la memoria el proceso que llevó al álbum ‘Landfall’, con Laurie Anderson, que es como aquel café que uno se promete con un amigo y nunca lo hace: “Tomó 25 años finalizarlo. Empezamos a hablarlo 25 años antes, cuando iba a nuestros conciertos en Nueva York y siempre que nos veíamos le decía ‘¿cuándo nos compones algo?’ y ella respondía: ‘¡Uy, sí, gran idea, bien!’. Un año después, igual, la misma conversación. Un día, ella sacó un álbum en el que tenía un cuarteto de cuerdas, se llamaba ‘Flow', le dije ‘hey, escribiste un cuarteto, ¿podemos hacer una versión?’ ‘Uy, sí, gran idea’. Lo tocamos para ella. De ahí salió ‘Landfall’”.

Four for Tango, de Astor Piazzolla por Kronos Quartet Four for Tango, de Astor Piazzolla por Kronos Quartet. 'Four for Tango', de Astor Piazzolla, por el Kronos Quartet. Foto: Lenny González. Cortesía Teatro Colsubsidio

Todo lo contrario fue con Astor Piazzolla: “En 1989, Bob Hurwitz, de Nonesuch (prestigioso sello discográfico con el que grabó Piazzolla sus últimos trabajos) nos trajo al maestro Piazzolla a uno de los conciertos y nos conocimos al final. Dijo: 'Quiero escribir para Kronos' (lo imita como si le susurrara), le dije, ‘Wow, fantástico’. ¡Tres semanas después, recibimos en el casillero de correspondencia su manuscrito de 'Four for Tango'. Básicamente, esa noche se había ido a escribir”.



“Ayer -concluye Harrington- alguien me dio una sugerencia de un compositor del que nunca había escuchado, empecé a escuchar su música y no puedo esperar para llamarlo, creo que será después de esta entrevista. Me encantará conocer compositores y artistas colombianos, todos los que pueda, cuando esté en Bogotá”.

Dónde y cuándo

Kronos Quartet dará dos conciertos en el Teatro Colsubsidio, jueves 7 y viernes 8 de septiembre, a las 7:30 p.m. Boletas desde 112.000 hasta 336.000, descuentos de 20 a 30 por ciento para afiliados a Colsubsidio.





CARLOS SOLANO

EL TIEMPO

@laresonancia

Más noticias en EL TIEMPO

'Me quita mi humanidad': Miley Cyrus habla de por qué no volvería a hacer una gira

¡Agéndese! Esta es la programación de la Filarmónica de Bogotá hasta el 3 de septiembre

Larissa Borges, influencer fitness, murió a sus 33 años tras sufrir dos paros cardíacos