El K-Pop se enfrenta con todo al reguetón

Se pueden rasgar las vestiduras y gritar ‘sacrilegio’, pero la banda coreana BTS, los exponentes más famosos del K-Pop, son los Beatles del siglo XXI.

La afirmación fue hecha, nada más, que por la cadena BBC de Londres, porque el fenómeno global que ha desatado este grupo de jóvenes solo se puede equiparar con el impacto de los cuatro de Liverpool.



Los siete de Corea del Sur (RM, Jin, SUGAm J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) han vuelto a robarse la atención mundial tras el anuncio de su primer sencillo, Life Goes On, que hará parte de BE, su quinto álbum de estudio, que saldrá al mercado el próximo 20 de noviembre y promete un tsunami de reacciones de la fanaticada más fiel y exigente del mundo, la del K-pop.



Los detectores de movimiento de los millones de fanáticos están en el nivel más alto, no solo esperando lo que ofrecerán en su nuevo disco sino en cada detalle de su nueva etapa artística, sobre todo enfocados en RM, el cantante y líder, que hace poco con solo manifestar que adoraba la canción Recuérdame, de la película Coco, ya tiene a su séquito soñando con la posibilidad de cantar en español. Ese detalle lo hizo viral, como casi todo lo que hace este joven de 26 años que también es productor, modelo y compositor con más de cien canciones acreditadas.



“Al principio sus temas eran un poco controversiales. Antes hablaban de tópicos sociales, las expectativas de los padres sobre los hijos y la manera como, a veces, la sociedad consume a los jóvenes”, explica Maira Romero, líder de Hallyu Colombia, una comunidad de fanáticos del K-Pop, que también se ha dedicado a difundir la cultura coreana.



Luego crearon su concepto Love Yourself (ámate a ti mismo), que atrajo a millones de fanáticos. El grupo que llegó a cantar una crítica a la política con Not Today también era capaz de hablar de autoestima y amor.

La banda surcoreana BTS lanzará el 20 de noviembre su nuevo álbum 'BE (Deluxe Edition)', en el que los siete integrantes del grupo se han involucrado por primera vez en la producción. Foto: EFE

En una industria musical global, temblorosa por la pandemia, el K-Pop le ha inyectado la adrenalina suficiente para hacerla latir muy fuerte. El impacto de BTS ha sido indiscutible, pero hay otras agrupaciones que se enfrentan tú a tú, sin ningún temor, a los grandes del pop internacional en las plataformas digitales.



Twice, un grupo de chicas que recientemente acaba de lanzar su sencillo I Can’t Stop Me, debutó en las listas de Billboard Global 200 en el puesto 35, y su trabajo discográfico Eyes Wide Open ocupó la octava posición de la lista de álbumes mundiales.



Sin embargo, esto solo es un destello frente al liderato del primer disco de otra agrupación, Blackpink, llamando simplemente The Album, en la que participa Roseanne Park ‘Rosé’, una australiana de origen coreano que movió las redes al interpretar la canción Waka Waka (Esto es África), de Shakira.



“Ellas son las que dan la batalla en fama a BTS”. Kim Jisoo, Lalisa Manoban, Jennie Kim y Rosé configuraron su carrera a partir de varios sencillos y dos miniálbumes: Square Up y Kill This Love. Es el grupo femenino con mayor cantidad de reproducciones en YouTube, donde ya superaron los 48 millones de suscriptores, y en Spotify contabilizan más de 28 millones de oyentes por mes.

Blackpink lleva años sacando música en formato sencillo, solo ahora sacó un álbum que ha roto ya un importante récord. Foto: @blankpinkoficial

En abril de este año se anunció su participación en el disco de Lady Gaga Chromatica con el sencillo Sour Candy, que alcanzó el primer lugar en iTunes en 52 países. Además, trabajaron con Selena Gómez (cantando) y Ariana Grande, como coautora de la canción. How You Like That, de The Album, que tuvo más de 80 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Así como 900 millones de reproducciones en YouTube por As If It’s Your Last, lanzado en junio de 2017.



“Cuando tú entras te absorbe, crea una burbuja que, literalmente, hace que conviertas en un trabajador de tu ídolo. Antes no era tan necesario el streaming, pero ahora tiene mucho protagonismo. Antes, el tema era comprar el disco físico y tenías que ahorrar mucho porque no se trataba de comprar uno, sino varias copias del mismo álbum para que ellos incrementaran más rápido sus ventas”, recalca Maira Romero, y explica que el impacto de hoy del K-Pop se debe a una historia de sacrificios y de un concepto comercial y artístico muy claro.



“No se deja nada al azar, y los golpes de suerte no existen. Todo está calculado para que antes de debutar se tenga claro el concepto, el proceso de entrenamiento y el molde preciso para sacarlo al mercado musical”, agrega.



Con un historia marcada por agrupaciones como Seo Taiji and the Boys, considerados la primera gran banda de K-Pop en la historia con su éxito I Know en 1992; sumados al éxito descomunal de TVXQ que estuvieron en el libro de los Récords Guinnes por tener el club de fanáticos más grande del mundo en el 2008 con más de 800.000 seguidores, solo en Corea, y ser el trío más fotografiado del mundo con más de 599 millones de fotos entre 2003 y 2009; a la par con los logros de Girls’ Generation, que fueron de las primeras en lograr un impacto en cuanto a las reproducciones de sus videos en YouTube, con I Got A Boy en 2013, y definieron los estilos (tierno, rudo o sexi) o roles dentro de su dinámica como agrupación; el panorama del K-Pop sigue por ahora creciendo a una velocidad descomunal.

Girls' Generation Foto: Archivo Particular

Twitter ha sido la red social de millones de conversaciones de millones de seguidores que han encontrado una manera de expandir su obsesión en un mundo que ahora convive con una pandemia y sin conciertos en vivo. Cada detalle nuevo de las bandas y artistas es la excusa para mantener su relevancia y, por qué no, criticarlos o pedir más de ellos.

Porque se trata de un séquito exigente, totalmente fiel, que espera siempre algo nuevo de sus ídolos. No es descabellado pensar que hoy está en una guerra global contra el reguetón, o que defina los derroteros bajo los que se configura lo que conocemos como el pop internacional. Eso sueña una conocedora como Maira Romero, para quien “el K-Pop ha logrado mucho, pero debería ser aún más global y llegar a todos”.

