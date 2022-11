La tercera edición del Festival Knotfest,que reúne a poderosas bandas del heavy metal, que regresará este 9 de diciembre en Bogotá, Ya tiene otro invitado de peso en su cartel.

Se trata de Ratos de Porão, una de las bandas insignes del hardcore y punk del Brasil. Una agrupación de la vieja escuela que se hace cada vez más relevante, manteniéndose fiel a sus raíces y un legado que han construido pogo-a-pogo desde 1981 de la mano del carismático João Gordo, consolidándose como una institución absoluta de la escena latinoamericana con un sonido crudo, rápido y directo a la cara. Ratos de Porão y Sepultura: las leyendas del metal brasilero, por primera vez juntos en una tarima en Colombia.



Cabe recordar que se dispondrá de tres escenarios. El Knot Stage recibirá lo más extremo y deseado de esta tercera edición del festival. En orden, se podrá ver en esta tarima a: Acutor, Sepultura, Venom, Pantera y Judas Priest. Una mezcla de leyendas, estrellas contemporáneas y claro, la reunión más esperada del 2022, con el tributo a Pantera.



El Carnaval Stage celebrará los nuevos tiempos de los sonidos oscuros en el mundo con Vended, Suicide Silence, Trivium y el esperado regreso de Bring Me The Horizon.



Finalmente, el Movistar Arena será el escenario donde estarán Ratos de Porão, Hypocrisy, Samael, Walls of Jericho, Ceguera y Templa In Cinere.

