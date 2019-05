Kit Harington y otras estrellas que han afrontado la depresión

Mientras el público esperaba ver el último capitulo de la exitosa Juego de Tronos, Kit Harington, uno de sus protagonistas, estaba en una clínica de Connneticut (Estados Unidos) en un tratamiento para tratar la depresión y la adicción al alcohol.



La presión generada por la serie también afectó su vida personal, al menos así lo ha dicho el propio actor en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando su personaje murió y resucitó en la serie, afirmó en una entrevista:



"Sentía que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando, en realidad, me sentía muy vulnerable -afirmó-. Tuve un momento inestable en mi vida, como creo que mucha gente tiene en la veintena".

Y no fue el único del elenco que vivió esta presión como un peso. Las actrices Maisie Williams y Sophie Turner también admitieron sentirse afectadas. No se trata de casos aislados. A continuación, recordamos historias vividas por otras estrellas.

Jim Carrey

En el 2010, Jim Carrey habló sobre la depresión que padeció por varios años y señaló que este problema se vuelve más fuerte por problemas de ansiedad. Foto: AFP

En torno a los artistas cómicos se refuerza el imaginario de que se trata de personas felices. El canadiense Jim Carrey no es la excepción, después de haber acostumbrado al público a verlo en diferentes facetas llenas de humor como La máscara o Ace Ventura, ha admitido varias veces que ha vivido una eterna lucha contra la depresión.



Uno de los momentos más fuertes en este sentido fue posterior a la muerte de su novia Cathriona White.

Robin Williams

El suicidio de Robin Williams fue atribuido a la depresión que este vivía. Sin embargo, su esposa, afirma que falleció a causa de la demencia con cuerpos de Lewy, que afectó en su estado de ánimo. Foto: Alessia Pierdomenico / Reuters

Otro de los actores que el público consideraba "obligatoriamente feliz" era Robin Williams, fallecido en el 2014. Su inesperado suicidio reveló la depresión que se ocultaba detrás de la exitosa carrera del actor de Good Will Hunting o Mrs. Doubfire.



Sin embargo, su viuda Susan Schneider afirmó que la depresión del actor era apenas "uno de los 50 síntomas que tenía y fue pequeño". Williams padecía una enfermedad neurodegenerativa.

Heath Ledger

El actor Heath Ledger encarnó al famoso villano en ‘The Dark Night’ (2008). Foto: Archivo particular

Heath Ledger fue encontrado muerto junto a un frasco de pastillas para dormir, poco antes del estreno de El Caballero Oscuro, de la saga de Batman protagonizada por Christian Bale.



Se habló de suicidio, aún sigue la duda de si fue una muerte accidental. Ledger se había exigido tanto para construir a su mejor personaje y a la vez lidiaba con un divorcio. Ledger, fallecido el 22 de enero del 2008, obtuvo un Óscar postumo por el papel de el Jocker, en Batman, y dejó sin terminar la película El imaginario del doctor Parnassus.

Sophie Turner

Sansa (Sophie Turner) tendrá un papel determinante en la alianza de los Stark con los Targaryen. Foto: Helen Sloan/HBO

Poco antes del final de Game Of Thrones, en una entrevista, la actriz Sophie Turner, que interpretaba a Sansa Stark, confesó que llevaba cinco años sufriendo una depresión, por lo que esperaba darse una temporada de descanso cuando la serie terminara.



Turner, que interpretó a Sansa desde los 15 años, dice la presión mediática sobre ella fue devastadora. Comentó que su aumento de peso a los 17 años hizo que el público empezara a criticarla en redes y esas críticas hicieron mella. " "Me lo creía. Me decía a mí misma: 'Sí, estoy llena de granos. Sí, estoy gorda. Soy mala actriz'. Y me lo creía", relató en la entrevista recogida por varios medios.

Maisie Williams

Uno de los personajes más queridos de la serie es Arya Stark, encarnada por Maisie Williams. Foto: Helen Sloan/HBO

"Estoy luchando para que la tristeza no me consuma. -dijo la actriz Maisie Williams en una entrevista-. Hubo un tiempo en el que realmente me sentí así y conseguí salir. Ahora me resulta aterrador pensar que puede volver a pasar y creo que estoy trabajando realmente en ello para evitarlo".



Williams que será recordada por su papel de Arya Stark en Juego de Tronos también se sintió vulnerable ante los comentarios sobre ella y su propio rol en la serie, tanto así que la presión amenazó con llevarla a una depresión. "Me sentía como cayendo a través de una madriguera. Llega un punto en el que casi deseas que ocurra algo negativo para poderte instalar en un agujero de tristeza. Resulta realmente extraño cómo llega a consumirte", dijo.



Por lo mismo, la actriz afirma que ha tomado medidas como apartarse de las redes sociales, como una medida para sentirse mejor.

Daniel Radcliffe

Según Radcliffe, el mundo del cine "se queda por detrás" de otros sectores en varios aspectos, como a la hora de alentar la diversidad. Foto: AFP

También Daniel Radcliffe sintió en su vida personal los efectos de la fama de Harry Potter, personaje que interpretó a lo largo de diez años en las películas de la saga inspirada en la obra de J.K. Rowling.



Radcliffe se refugió en el alcohol por la presión de sentirse observado por sus seguidores y los medos. "En mi caso, la manera más rápida de olvidarme de eso era emborracharme mucho y es entonces cuando te das cuenta de que te miran más porque ahora te estás emborrachando, así que debería beber más para ignorarlos más", dijo el actor en una entrevista.



Para su fortuna, ha manifestado recientemente que logró superar esta adicción.

REDACCIÓN DE CULTURA

