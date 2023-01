La banda estadounidense de rock Kiss ha anunciado en varias ocasiones que dará fin a su exitosa y larga era musical. Esto porque sus integrantes ya se encuentran en la edad suficiente para decirle adiós a las giras, conciertos y exorbitantes fiestas.

Kiss fue formada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos en enero de 1973, gracias al bajista Gene Simmons y al guitarrista Paul Stanley. A mediados de los 70, la banda de rock se dio a conocer ante el público con su estilo único y llamativo: un maquillaje facial y un atuendo extravagante; ello fue su marca desde entonces y, aunque pasen los años, Kiss siempre será recordado por esa marca inextinguible.



Sus cuatro integrantes, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer, lograron endulzar el oído de miles de aficionados a dicho género musical, no solo en los Estados Unidos, sino en cada lugar que pueda existir en el planeta.

Una posible retirada

Cuando los músicos anunciaron su gira End of the Road World Tour, miles de fanáticos expresaron nostalgia al saber que verían por última vez a su banda favorita de rock. En su momento, el cofundador de Kiss, Simmons, dijo: “La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans. Lo último que quieres ser es un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder”.

Desde principios del presente año 2022, el emblemático grupo musical ha dado diferentes conciertos en varios países del mundo. Sin embargo, han estado opacados por los escándalos ante sus desmesuradas celebraciones por el adiós a la música.



Aunque en varias ocasiones los roqueros han intentado despedirse, vuelven a aparecer en los escenarios para cantar a su ritmo temas que quedarán para el resto de la historia: ‘Forever’, ‘Love Gun’, ‘God Of Thunder’, ‘Beth’ y ‘Do you love me’.



Por ello, varios seguidores de la banda han señalado que es muy probable que no sea cierto que vayan a retirarse definitivamente. Por otro lado, están los que creen que esta vez sí será real y, por esta razón, su descontrol absoluto.

Un fin que llega y descontroles que no cesan

En una ocasión Ace Frehley afirmó que, aunque Simmons no era de consumir drogas ni beber alcohol, si era un adicto al sexo que se acostaba con cada fanática que conocía. Dichas afirmaciones, salieron a la luz cuando Simmons lo criticó por su falta de profesionalismo.



“Intenté ser amigable invitándote a ti (Gene Simmons) y a Paul a tocar en mis anteriores discos para One Music, les di a cada uno una de mis apreciadas Gibson Les Paul ’59…pero los comentarios de hoy me han hecho darme cuenta de que solo eres un idiota y un adicto al sexo que está siendo denunciando por muchas mujeres y lo estás intentando meter todo bajo la alfombra”, señaló.



UN DÍA COMO HOY agosto 25 de nace sr GANE SIMMONS



Es el bajista y vocalista principal junto a Paul Stanley de la banda de rock KISS bajo el personaje de The Demon, y en la cual ha co-producido la mayoría de álbumes publicados. pic.twitter.com/KUZ1w7u04k — JUANK ALONS0ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@jc_alonso28) August 25, 2018

Según el medio ‘The Sun’, el ‘amo del bajo’ ha llegado a tener sexo con almenos cinco mil fanáticas que lo admiraban e idolatraban cuando daba su espectáculo en el escenario.



“No consumí drogas en los tiempos locos, pero sí mucho sexo. ¿Me acosté con 4.800 mujeres? Así me dicen. Tenía las fotos para probarlo. ¡Oh sí!”, resaltó el bajista en varias entrevistas que otorgó a distintos medios de comunicación.



Aunque el grupo llegó a opacarse por la adicción al sexo de Simmons, el cofundador de Kiss siempre afirmó que no fue fanático de las drogas ni el alcohol. De hecho, siempre pensaba en ello cuando iba a acostarse con una de sus fanáticas, pues temía “vomitar encima de alguna de ellas y eso no estaría bien visto”.

“Tengo 71 años y estoy en muy buena forma porque nunca he usado drogas o alcohol. Las drogas no funcionan, el alcohol no funciona, los cigarrillos tampoco, aunque lo creas no es nada cool. Estás arriesgándote a sufrir cáncer. En cuanto te emborrachas vas a vomitar sobre esa chica con la que has estado hablando, vas a vomitar sobre los zapatos nuevos que se ha comprado. Si bebes mucho al día siguiente te dolerá la cabeza”, dijo el siempre recordable ‘monstruo’ del rock, por su lengua larga que agitaba en sus conciertos y por escupir sangre falsa al finalizar los shows, en entrevista con el diario ‘The Sun’.



Por otra parte, Paul Stanley, otro de los fundadores y líderes de Kiss, aseguró en varias entrevistas que las drogas y el alcohol hacían parte de la fama. “Siempre, en cada concierto que hacíamos había drogas, había alcohol, había todo tipo de vicio que la fama trae consigo”.

Ace Frehley y Peter Criss: un camino de drogas y descontrol

Fue para el inicio de la década de los 80 que Ace Frehley y Peter Criss se alejaron de Kiss. En varias giras y conciertos ambos artistas dejaron de aparecer junto a la banda rockera, por lo que comenzaron las especulaciones sobre una separación y división del equipo de músicos.



Fue tiempo después que Simmons le confirmó a sus fanáticos que Kiss no contaría más la participación de Frehley y Criss.



En varias ocasiones, Simmons afirmó que Frehley y Criss no tenían un control por las sustancias psicoactivas y el exceso de alcohol que consumían en los camerinos, hoteles y casas de amigos.

#KISSARMY! Have a wonderful Christmas Eve!



Fan Video - 1987 New Haven, CT. pic.twitter.com/ZQw8TkBo8j — KISS (@kiss) December 24, 2022

“Ace y Peter han tenido tres oportunidades. Entraron y salieron de la banda, despedidos, tres veces por drogas, alcohol, mala conducta, falta de profesionalidad. Ellos no estaban llevando su carga”, dijo el bajista en una rueda de prensa.



En 1994, la vida de Criss se oscurecía por completo, pues llevó a la perdición de dos matrimonios. Era víctima del consumo de drogas y trató de suicidarse al poner una pistola en su boca. No obstante, no ocasionó su muerte porque pensó en su madre que había fallecido años atrás, según indicó en el sitio web dedicado a noticias sobre heavy metal y hard roc, ‘Blabbermouth’.



En 218, Frehley contó en ‘Blabbermouth’ las razones por las que tuvo que dejar Kiss, resaltando que allí se sentía atrapado, estaba a punto de estallar.



“Kiss en los setenta fue como una montaña rusa para mí. Me estaba aferrando a mi querida vida. Estábamos constantemente ocupados, y las drogas, el alcohol y todas las fiestas junto con ese tipo de horario comenzaron a afectarme. A principios de los ochenta, solo quería saltar de la montaña rusa porque pensaba que me iba a estrellar”, comentó.

Al igual Frehley, Criss fue despedido de Kiss por las peleas que tenía al interior del grupo, por su adicción a la cocaína y por el gusto intratable por el licor. Aunque en el 96 ambos volvieron al grupo para ser parte de los eventos, no pudieron volver a ser los mismo, pues sus errores los seguían marcando.



El posible y definitivo adiós, por ahora, se tardará un par de meses, ya que a partir de enero del 2023 continuarán con su gira para dar fin a un legado que domó a los adolescentes desde los años 70 hasta el Sol de hoy.



