Vuelve la banda Kiss a Colombia, la tercera es la vencida

El 30 de abril del próximo año la mítica banda estadounidense liderada por Gene Simmonds y Paul Stanley tocará en el Movistar Arena de Bogotá.



Kiss vuelve para cobrar una vieja deuda con sus fanáticos incondicionales, ya que se trata del adiós definitivo de uno de los grupos que exploró la teatralidad, el posicionamiento de marca y hasta el riesgo de moverse entre el hard rock y algunos toques de pop.

Ellos ya estuvieron en Colombia en el 2009 en el Parque Simón Bolívar frente a más de 20 mil personas y luego en el Estadio el Campín en el 2015, acompañados solo por 9 mil fanáticos. Ahora con este regreso y a la vez adiós, se espera que la banda pueda seducir de nuevo a una armada de seguidores, pues será las últimas que los vean en un escenario.

La gira ya está registrada en la web oficial de la banda Foto: Kissonline.com

End Of The Road Tour, que finalizará en 2021, promete ser el espectáculo más grande de Kiss, con un avalancha de clásicos como Detroit Rock City, Love Gun, God Gave Rock ‘n‘ Roll to You, I Was Made for Lovin' You y Forever, entre otras dentro de una carrera que comenzó a principios de los 70 y se ha mantenido hasta ahora.

Las entradas estarán disponibles en preventa para cliente de los Bancos Aval el 19 de noviembre a las 9:00 a. m. por www.tuboleta.com hasta el jueves 21 de noviembre a las 11:59 p. m. El viernes 22 de noviembre a las 9:00 a. m. iniciará la venta para público en general, en las sedes de TuBoleta y en www.tuboleta. com.



CULTURA

@CulturaET