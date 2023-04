“La gente que conecta con Kiss tiene en primera instancia un vínculo emocional, realmente toca sus corazones y llega a sus almas", dijo recientemente Paul Stanley, el cantante de Kiss en una charla con EL TIEMPO mientras comentaba sobre lo que sería su concierto en uno de los festivales de rock más importantes del año.



(Le puede interesar: Sexo, drogas y descontrol: los escándalos de Kiss, cerca de la despedida).



Con su gira de despedida End of the road, la icónica banda tocará -presuntamente- por última vez en el país en el festival Monsters of Rock.

De acuerdo con la información brindada por el evento, a las 10:00 p.m. saldrá la agrupación y los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo sin precedentes.



Así mismo, podrán cantar hasta quedarse sin voz al son de sus mejores piezas. Si bien es cierto que entre conciertos pueden existir variaciones del repertorio que cantan los artistas, generalmente se mantiene un orden y cantidad de canciones específicas.

Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer. Foto: Cortesía Kiss

Antes de su parada en Colombia, la banda de los años 70 se presentó en Manaus, Brasil, lugar en el que interpretaron grandes éxitos como Shout It Out Loud o Cold Gin. Es por ello que se presume que probablemente este mismo repertorio será el que marcará su concierto en Bogotá. Si quiere acompañarlos e ir preparado, le traemos la lista de canciones que podrían llegar a interpretar en El Campín.

1. Detroit Rock City

2. Shout It Out Loud

3. Deuce

4. War Machine

5. Heaven's on Fire

6. I Love It Loud

(Gene breathes fire)

7. Say Yeah

8. Cold Gin

9. Guitar Solo

10. Lick It Up

11. Calling Dr. Love

12. Makin' Love

13. Psycho Circus

14. Drum Solo

15. 100.000 Years

16. Love Gun

17. I Was Made for Lovin' You

18. Beth

19. Rock and Roll All Nite

¡Estamos a 5 días de vivir algo histórico! Desde El Estadio el Campín, @kiss se presentará por última vez en nuestro país, junto a ellos @scorpions, @_DeepPurple, @Helloweenorg y @angraofficial. Ya vienen los Monsters of Rock🤘🔥📸 @davidmicolta_ pic.twitter.com/Hnp0zzvvAQ — Páramo Presenta (@paramo_presenta) April 10, 2023

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS