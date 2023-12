Habrá Kiss para siempre... Seguirán tocando con avatares virtuales

“Kiss nunca morirá”, fue la respuesta que dio el cantante y guitarrista Paul Stanley a EL TIEMPO tras su concierto Monsters of Rock este año. Tenía razón.

La mítica banda se despidió de los escenarios el 2 de diciembre de este año, con un halo de nostalgia y tristeza, pero lo cierto es que van a seguir latiendo muy fuerte para sus fanáticos.

La frase de Stanley y los negocios de su compañero de aventuras musicales-Gene Simmons-dan cuenta de que la marca seguirá facturando. Siempre ha sido un imperio económico y musical, así que la idea de una jubilación no va a frenar su naturaleza. El Madison Square Garden de Nueva York se llenó de lágrimas y amor con su show, pero la leyenda no puede parar.



Así como se planea un museo en Las Vegas y todo el merchandising posible para mantener viva a la agrupación Kiss, lo que más ha llamado la atención es la presentación de avatares virtuales que emulan a los integrantes del grupo y que van a seguir desarrollando shows, dando paso a una experiencia totalmente nueva para sus fanáticos.



Kiss, durante su presentación en Bogotá en el 2009. Foto: Héctor Fabio Zamora

“El final del camino es el comienzo de otro. No iremos a ninguna parte. Nos verás en diferentes cosas todo el tiempo. Los veremos en sus sueños”, agregó Stanley en el último show de la gira End of the Road.

‘Los Kiss virtuales’ aseguran conciertos sin parar y espectáculos por todo el mundo mientras Stanley, Simmons, el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer pueden estar tranquilos en casa disfrutando de su legado.

Los avatares que son como hologramas fueron creados por la compañía ILM (Industrial Light and Magic) y producidos por la compañía sueca Pophouse, la misma que creó el espectáculo Abba Voyage. La tecnología audiovisual no tiene límites, así que será muy fácil ver a unos Kiss tocando en varias partes del mundo al mismo tiempo. Tanto Gene Simmons como Paul Stanley quedaron asombrados con los diseños y alcance de sus versiones virtuales.



La banda además abre el camino para un desarrollo tecnológico que ya ha sido probado con otros artistas como Michael Jackson o Dio, pero que ahora alcanza un nivel de perfección más impactante. No sería raro que otras megaestrellas como los Rolling Stones o en un futuro lejano Taylor Swift sigan el ejemplo para que su marca, su banda y su experiencia artística no muera nunca.

