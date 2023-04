Mientras se preparan para ser los cabezas de cartel de Monsters of Rock el sábado 15 de abril, Kiss es imparable en cuanto a mover su marca y su legado. Prueba de ello, es que ahora acaban de lanzar un nuevo...bueno, un gran recopilatorio, con algunos de sus clásicos.

La producción se llama Off the Soundboard: Poughkeepsie New York, que se grabó en vivo en la Mid-Hudson Arena el 28 de noviembre en 1984, durante lo que fue el Animalize World Tour. En realidad, se trata de la quinta entrega de una serie de grabaciones en vivo liberadas por la banda y ahora disponibles para streaming (https://open.spotify.com/playlist/2YLFKC30EhxWpgJOX4trFA?si=b521df5934f64dd6 playlist kiss)o descarga, con un paquete doble de vinilos negros, CD y una edición limitada del paquete de vinilos prensandos en color amarillo crema. Un bocado para los coleccionistas.



La portada del disco que están moviendo ahora. Foto: Cortesía Kiss

Asimismo, la producción contiene la única grabación conocida del soundboard del guitarrista Mark St. John. Aunque 'Young And Wasted' y 'Rock And Roll All Nite' de este espectáculo histórico están incompletas debido a las condiciones de la grabación - originalmente de uso archivístico - esta grabación en vivo es de importancia histórica debido a la participación de St. John.

Paul Stanley (izquierda) y Gene Simmons lideran la banda. Foto: Foto:Kiss

Son 18 canciones atraviesa toda la carrera de la banda y contiene éxitos de la era cómo 'Creatures Of The Night', 'I Love It Loud', 'Lick It Up', y la canción de 1984 'Heaven’s On Fire' que alcanzó el rango 49 en los Billboards. Al igual que 'Detroit Rock City', 'Love Gun' y 'Rock And Roll All Nite', entre otros.

KISS son los creadores del que es considerado el mejor álbum en vivo de todos los tiempos, el Alive! de 1975, certificado oro y ranqueado noveno en la Billboard. La serie KISS – Off The Soundboard continúa este legado. Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll han vendido más de 100 millones de álbumes alrededor del mundo. Incomparables como show en vivo, el ilustre legado de la banda ha sido caracterizado por giras globales que han roto todos los posibles récords durante 50 años de una carrera significativa.



“Nuevas generaciones descubren todos los días a la banda y con mucha frecuencia lo hacen personas cada vez más jóvenes que conectan inmediatamente con nosotros y eso es realmente es algo hermoso y ellos no tienen ninguna preocupación por lo que piense el mundo u otras personas por su elección, me encanta eso”, recordaba en una entrevista el cantante Paul Stanley, quien además recalcó que luego de su despedida de los escenarios Kiss como marca y banda seguirá viviendo,



