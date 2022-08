La creadora de contenido Kimberly Loaiza, también conocida como ‘La Lindura Mayor’, sigue creciendo en el mundo de la música con sus exitosos sencillos. A pesar de que lleva poco tiempo incursionando en la industria, su repercusión mediática la ha llevado a colaborar con grandes personalidades del medio, como 'Ovi', reconocido reguetonero cubano.



Durante el primer semestre de 2022, la cantante ofreció una gira nacional de conciertos que consolidaron aún más su carrera, pues tuvo lleno total en todos los escenarios en los que la influencer, de 25 años, se paró a cantar sus temas más escuchados, entre los que destacan, ‘Después de las 12’ y ‘No seas celoso’, que cuenta con más de 250 millones de reproducciones en You Tube.

Ahora, la compositora se encuentra disfrutando de sus vacaciones, junto a sus dos hijos, Kima y Junito, y con su esposo, el también creador de contenido, JD Pantoja; no obstante, que la sinaloense se encuentre descansando, no significa que no le esté ‘echando el ojo’ a sus futuras creaciones artísticas.



Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, dónde afirmó que el próximo 2 de septiembre de 2022, lanzará ‘Fuego’, su segunda colaboración con los icónicos DJs, Dimitri Vegas & Like Mike, luego del éxito que generó ¡Do it!, hace un año.



El paso de los años ha demostrado la gran versatilidad que ha alcanzado Loaiza, ya que se le ha visto incursionar en el género urbano, el pop y ahora lo hará por segunda vez en la música electrónica.



Fuego 2/09/22 🔥 — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) August 17, 2022

