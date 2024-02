El momento en el que arrestan a Killer Mike en plena transmisión de los Grammys

Después de ganar en las tres categorías en las que fue nominado dentro de los premios Grammy, el rapero Michael Render, conocido por su nombre artístico "Killer Mike", fue visto saliendo esposado y escoltado por oficiales mientras se retiraba del recinto.

Con una amplia trayectoria musical que empezó hace 25 años, el rapero -que forma parte del grupo Run The Jewels junto a El-P- llegó a la entrega de premio Grammy el sábado pasado con nominaciones en tres categorías distintas en las que venció contundentemente: Mejor Canción de Rap, Mejor Performance de Rap -ambas por su canción Scientists & Engineers- y Mejor Álbum de Rap -por su trabajo del año 2023 titulado Michael-.

El éxito con el que el músico arrasó en la sexagésima sexta entrega de premios no evitó un desenlace inesperado para sus fanáticos. A través de un video publicado en la red social X, el periodista Chris Gardner del Hollywood Reporter capturó el momento exacto en el que el rapero salía del establecimiento esposado por los policías de Los Ángeles.

El rapero Killer Mike ganó su primer galardón en los premios Grammy después de veinte años. Foto: @killermike

Según información que brindó el departamento de policía de Los Ángeles (LPDA por sus siglas en inglés), el rapero fue detenido por un "altercado físico que ocurrió en la arena del Chick Hearn Court". Asimismo, la LPDA agregó que fue acusado de "delito menor de agresión", y aseguró el mismo sábado por la noche que estaba "en proceso de ser liberado". Por los cargos, el rapero deberá comparecer ante la corte el próximo 29 de febrero.

Las palabras de Killer Mike al ganar su primer Grammy en veinte años

Tras obtener la estatuilla entregada por la organización de los premios Grammy, el rapero señaló en su discurso que "soy un hombre negro en Estados Unidos, y desde niño tuve el sueño de involucrarme en la música; ese pequeño chico está excitado bailando dentro de mí ahora mismo". En las categorías en que se impuso -ganando su primera estatuilla después de veinte años-, Killer Mike superó a reconocidos artistas de la industria musical como Drake y Nicki Minaj.

Además, luego de ganar la tercera estatuilla en la noche, el rapero miró hacia el público y exclamó: "No puedes decirme que estás demasiado viejo, no puedes decirme que es muy tarde, no puedes decirme que los sueños se hacen realidad ¡Esto es una barrida!".