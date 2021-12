Guapireño de alma y vida, a pesar de sus viajes por el mundo Enrique ‘Kike’ Riascos sigue teniendo su dejo del Pacífico.



La marimba de chonta, que conoció cuando tenía 11 años, se lo robó para que fuera uno de los más reconocidos intérpretes de este instrumento patrimonio de la humanidad.



Él la quiere, la respeta y la trata como una gran dama. Y en agradecimiento, porque le ha permitido estudiar, trabajar y tener una buena vida, con su familia creó la fundación PalmaChonta en el 2012.



Su fin, cuenta, es “formar personas que necesitan dar el salto, ayudándoles desde el territorio con talleres vocales, de marimba, de percusión, para que se organicen como lo hicimos nosotros con la fundación”.



Dice que, al ver que él había podido salir adelante y el apoyo de la fundación, “la gente empezó creer de nuevo en sí misma. El Pacífico es un territorio de violencias, abandono, desempleo, y la gente siente que no vale la pena luchar. Nosotros les mostramos que hay cama para todos”, y así han llegado hasta lugares como Iscuandé y Barbacoas, en Nariño.



Las marimbas de PalmaChonta son reconocidas. Otros marimberos mayores, como Hugo Candelario González y Canalón de Timbiquí, las han hecho suyas.



A Riascos, además, le gusta improvisar en su marimba todo tipo de músicas y subir los videos, que tienen gran acogida en sus redes. Él dice que algún día saldrá algo bueno con eso.



Y además contestó nuestro cuestionario sonoro.

(Tal vez quiera leer: El coplero del Llano que se coronó rey de la piqueria vallenata)



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

'Sabrás', de Herencia de Timbiquí. Es un son montuno que suena muy bien con la marimba.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que lo han influenciado?

De niño, y sin entender lo que decía, me gustó Tupac Shakur. También, Juan Luis Guerra y Carlos Vives, entre otros.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Las viejitas de Niche y Guayacán. 'Un vestido bonito' y 'Gotas de lluvia', por ejemplo.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Yo era muy pelado, pero traía una gran fuerza. Me contaron que aquí en Cali necesitaban un marimbero en Canalón, el grupo de Nidia Góngora, y me fui para allá. Ella apareció preguntando que dónde estaba el maestro y salgo yo todo flaquito. “Ve, este es el niño que va a tocar la marimba”, dijo, y le contesté: ‘Espere y verá’, y le hice una versión de su canción 'Quíiate de mi escalera' como sonaba en su disco, y me quedé con el trabajo. Ahí estuve hasta el 2018, cuando me fui a Herencia de Timbiquí.

(Le puede interesar: Así será la cita de Erasure con sus fanáticos en Colombia)



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con Joe Arroyo, que es una leyenda, y con Michael Jackson. Yo lo que pienso es que me hubiera gustado que ellos conocieran la marimba. Por ejemplo, sueño hacer una colaboración con Bruno Mars. A lo mejor sale algo.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El del agua cuando está bajando por las quebradas, cuando rueda por las guaduas y el viento golpea las hojas. Es un sonido inimaginable, muy bacano.



¿Si no hubiera sido músico, qué profesión tendría?

Desde pequeño yo me creía científico y entendía la ciencia detrás de elementos, como de otra manera. Luego estudié Ingeniería Eléctrica en la del Valle.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música de su género?

Sin orden los digo: Hugo Candelario, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí, Markitos Micolta, Zully Murillo, Gualajo y Yembemá.



¿Canta en la ducha?

Claro, me demoro y gasto mucha agua.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Los de cuerda, que son muy bacanos, amo sus movimientos y recorridos. Me gusta el tres cubano, y el piano que aun cuando hay una relación con la marimba, que es el piano de la selva, son universos muy distintos.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

La musa siempre me llega cuando voy manejando y tengo que andar con el celular listo para la nota de voz.

¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

Hacía reguetón en la marimba, música de Daddy Yankee.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Buena salsa. 'Un vestido bonito', de Guayacán. 'La vamo a tumbá'; el urbano del momento. Eso no falla.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Duro, duro, ambos son leyendas a su estilo. Doy un empate.



¿Cuáles son los mejores conciertos en los que ha estado como público?

Uno de Daddy Yankee, que fue puro show, y uno de un grupo, Africando, que vi en Francia, unos viejitos tremendos, con un derroche de sabor.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

En el 2000 en el Petronio. Tenía 11 años y concursé con Gualajo y gente de tradición.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Yo siempre he coleccionado discos y empecé con los de hip hop de Tupac.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Las de Mickey Taveras y las de adolescente.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

Las músicas de san Antonio y canciones de reggae, que se oían en la casa.



¿A quién le cantó el Happy Birthday recientemente?

A mi mamá y lo hice de manera virtual.