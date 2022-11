La pandemia por el covid-19 fue el cielo y el infierno para Kevin Roldán. En 2020, el reggetonero de 28 años montó su propia disquera en pleno confinamiento, King Records, y se encaminó a cumplir otro de sus propósitos: ser empresario.

Pero un año después conoció lo que es perder. No plata, ni fama, sino a su papá, su socio, la persona que lo arrastraba a la tierra cuando la fama lo dejaba levitando en otro planeta. “¿Usted vino a hacer plata o dejar un legado y hacer historia? Si es lo primero, dígame y yo no sigo trabajando para este proyecto”.



Hoy le agradece por haber sido ese polo a tierra y ser la luz que le sigue mostrando qué camino tomar, que lo sigue orientando y enfocando en su carrera como artista y ahora como empresario.



Esos dos roles los unió en su último álbum EP Hits Music Vol. 1 que lanzó a principios de octubre y en el que participan diferentes artistas emergentes a los que Roldán quiere impulsar. Porque él, además de leyenda del reggaetón, se considera un mentor de las nuevas generaciones y King Records es la plataforma que creó para lograr ese objetivo.

Hasta ahora, ha firmado con Ryan Castro, famoso por su canción Jordan, y Kalido, artista emergente de Barranquilla. Su intención es también fichar a figuras de otras geografías que ven en King Records la puerta de entrada para cumplir sus sueños. De su nuevo álbum, de su disquera y su trabajo es de lo que prefiere hablar Kevin Roldán, no de sus carros, relojes y lujos que se da gracias a su trabajo y a su proyección de empresario.



Kevin Roldán es artista y empresario a sus 28 años. Foto: Cortesía

¿Qué se siente sacar su propio disco con su propia disquera?

​

Mi sueño siempre fue ser un artista, un rapero reconocido a nivel mundial, pero también quería convertirme en un empresario grande dentro de la industria. Tengo la bendición de ser uno de los pocos que puede sacar su EP bajo su propia compañía. Y esto es gracias a mi papá que me enfocó a lograr una madurez empresarial. Yo sigo trabajando con la disquera con la que firmé, pero quería hacer esto con King Records, distribuir no solamente a los artistas de la empresa, sino a mi proyecto personal. Con este álbum volví a la esencia de Macatraca (una de sus primeras canciones) y a toda la música de reggaetón para la discoteca. Los fans tuvieron muy buena recepción y estoy muy feliz por todo esto.



Ya que lo menciona, ¿cómo la muerte de su papá fue motivo para aferrarse a su carrera que la construyó con él?

​

Su muerte ha sido el momento más impactante de mi vida. Todavía no lo entiendo. Lo que estoy logrando también son sueños de él. La disquera fue gracias a él. Quiero seguir representando su apellido Roldán.

Volviendo al tema de su empresa, ¿cómo hizo para el sostenimiento de King Records en plena pandemia, cuando vimos que muchas organizaciones y emprendimientos cerraron?

​

Mi papá me enseñó a ser estructurado en las finanzas. No había podido crear King Records por el tiempo. Estaba en shows a cada rato. Cuando nos encerraron, sentí que era el momento para hacerlo. Me senté con mi papá a contarle lo que quería y él me ayudó. Así fue. El primer artista con el que firmamos fue Ryan Castro, un caso de éxito brutal. Es un pelado que viene de cantar en los buses. 2020, hasta ahora, ha sido el año más feliz de mi vida, por la disquera y porque mi papá estaba vivo.



¿Cuál es la proyección de la disquera y cómo está la con relación al mercado?

​

Hace poco me llamaron de Forbes porque quieren hacer una nota sobre la empresa como la disquera creciente e independiente más importante del reggaetón en estos momentos. Hace poco recibimos el Premio Ícono a la mejor disquera en proyección internacional. Estoy muy contento con lo que está pasando.

En 2020 Kevin Roldán creó su propia disquera, King Records, con el propósito de traer a talentos nuevos del reggaetón. Entre los artistas que están vinculados se encuentran Ryan Castro y Kalido.

TWITTER

¿Para hacer reggaetón ahora hay que pasar por Medellín?

​

Cuando estábamos creando la disquera el reggaetón estaba en Miami y yo no podía viajar a Estados Unidos. Entonces nos enfocamos a ser una empresa que entregara una nueva camada de artistas nacionales. Yo vivía en Medellín y le agradezco mucho a la ciudad porque tiene una buena vibra que empodera a los artistas, pero no necesariamente los nuevos talentos se encuentran allá, por ejemplo, yo soy de Cali. Uno puede salir de donde sale. Cuando empecé, tenía 13 y todos los artistas eran de Puerto Rico. No tenía dinero, ni disquera, y aquí estoy, a punta de talento, disciplina y trabajo.



¿Qué talentos nuevos tiene fichados que le gustaría tener en King Records?

​

Estoy mirando para expandir la razón social que está solo en Colombia, nos gustaría tener artistas femeninas y de otras partes, de Miami, Puerto Rico. Nos escriben de muchos lados porque King Records se ha vuelto un referente para los nuevos artistas que de pronto no han tenido oportunidades, como le sucedió a Ryan Castro. Él llevaba nueve años cantando, hicimos la alianza y mire cómo explotó. Su talento era necesario para el mundo. Hay muchos artistas así en las calles que lo único que les falta es un empujoncito y que la gente escuche su voz.

¿Qué pasó con su visa de EE.UU.? Se vio que celebró hace poco cuando pudo regresar a ese país.



¿Por qué ahorita estoy tan interesado en hacer buenos negocios? Porque hice muy malos negocios. La embarré mucho. De tanto error, uno aprende y va pa'lante. Hace unos años firmé con una disquera que no tenía el conocimiento ni la infraestructura para un artista de mi calibre. Me vendieron shows en EE.UU. y yo no podía hacer shows. Cuando llegamos allá, nos quitaron la visa porque era de turista y con esa no tenía permiso de cantar. Eso fue un embale, tuve muchos problemas y pasó justo cuando estaba arriba en mi carrera. Yo no lloro sobre leche derramada. Ahora estamos de nuevo acá.



¿Cómo logró mantener y hacer crecer su carrera desde Colombia, cuando usted mismo dice que todos los de la industria están en Miami?

​

Tengo una fanaticada tremenda y millones de seguidores que siempre están esperando nuestra música. Ellos fueron mis promotores. No puedo negar que fue difícil. De Billboard me llamaban a invitarme a los Premios Billboard y tenía que decir que no podría ir. Fueron momentos duros, pero ahora sí, que me llamen que estoy listo para romperla.



¿Cómo fue la planeación de este álbum, que llega en el momento en que la gente está volcada a vivir lo que no pudo por la pandemia, como salir a rumbear?

​

Yo estaba trabajando en un álbum de reggaetón y trap con Bryant Myers y no tenía pensado sacar nada más. Pero en los últimos meses, mientras cuadraba unas cosas con él, me metí en el estudio a hacer música y reggaetón de KR (Kevin Roldán) y salieron todas las canciones para un nuevo disco. Dije que quería sacarlo antes del que estaba trabajando en conjunto con Bryant como regalo a mi fanaticada, sin pensar en números, y a través de mi disquera. Todo se me dio. Empezó como un sueño chiquito y ahora es tendencia. La verdad no fue algo planeado.



Cuénteme de esa búsqueda de darle espacio a artistas nuevos en el nuevo álbum...



A mí me gusta grabar con las leyendas, con los que me inspiraron a mí, o con artistas nuevos que me refrescan. Yo vibro con buena música, no necesito grabar con alguien famoso.

Kevin Roldán empezó su carrera musical a los 13 años. Foto: Cortesía

Hablando de leyendas, usted ha hecho colaboraciones con muchas. ¿Con quién le falta por cantar en conjunto?

​

Yo ya he grabado con Yankee, Wisin, Arcangel, Jowell y Randy. Me falta es Eminem o Snoop Dogg, alguien así bien duro. Quiero cantar con alguien que venga del rap como yo.



¿Cómo ve la industria del reggaetón y cómo se ve situado en esta?

​

En lo artístico como una leyenda, como uno de los que empezó el movimiento, pero también la cara de la sangre nueva. En lo empresarial, me siento como el mentor y el maestro de las nuevas generaciones. Nosotros somos parte de que el género vuelva a mirar a Medellín y Colombia. Y quiero que eso continúe, lo seguiré haciendo con mucho honor y respeto. Quiero que los jóvenes tengan las oportunidades a través de King Records, de que puedan llevar comida a sus hogares. Cuando un artista pega, come bien un poco de gente. Ese es el legado que quiero dejar en la tierra.



NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo