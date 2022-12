Kevin Johansen siempre necesita la presencia, la conexión y esa energía casi teatral de la que se alimentan los artistas en el escenario. “Este es un viaje de conexión”, recordaba recientemente el cantante argentino-estadounidense, quien el pasado 3 de diciembre se presentó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el que se reencontró con sus fanáticos y pudo dar rienda suelta a su más reciente producción, Tú ve, un disco que –como él dice– “es de esos que uno hace entre amigos y con quienes algunas vez adoró como fanático, pero que los saltos del destino musical lo llevaron a conocerlos y a trabajar con ellos”, comentó Johansen.



Para él, “son compañeros que uno va encontrando, se da una química, a veces se forjan amistades que trascienden el arte y, bueno, la posibilidad de grabar con Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler; mi hija Wiranda Johansen (Wiranda es nombre artístico), así como músicos de la talla de David Byrne (cantante de la mítica banda Talking Heads), fue un lujo que me di, una química con los parceros”, aseguró.

Las canciones de Tú ve, dice, lo han atravesado a lo largo de su vida y fue un placer revivirlas en versiones muy especiales. “Que Wiranda haya sido tocada también por temas como Perfect Day, de Lou Reed, u Oración al tiempo, de Caetano Veloso, es un poco el legado que uno transmite. Yo siento que les dimos una vuelta a esas plegarias”, recalca acerca de la experiencia de interpretarlas con su hija.



Como lo hizo también con el famoso sencillo del dúo Erasure A Little Respect, que en la voz de Kevin adquirió un tono más denso, casi intimista, la canción homónima del nombre de su disco la cantó junto a Natalia Lafourcade; mientras la melancólica Suzanne (original de Leonard Cohen) tuvo como coequipero a Drexler, o Last Night I Was Dreaming With You, que contó con Byrne, este último con quien se encontró de manera casual en algunos festivales.



En el nuevo disco, Kevin Johansen se junta con artistas como David Byrne, Jorge Drexler y Natalia Lafourcade. Foto: Getty Images

“Me fue ver a Nueva York hace unos años, yo lo había visto muchas veces a él, así que el resultado en esta canción es la confirmación de la humildad de los grandes, es un tipo que me regaló su tiempo y el cantar en una nueva versión –Anoche soñé contigo– y yo le retribuí con el éxito de su grupo Talking Heads, Heaven, pero en castellano (Cielo) y así fue la cosa”, recordó Johansen.



Tú ve es un disco con un alma orgánica que revivió en varios recitales y, recalca, es parte de su necesidad de comunicar o contar algo a través de la música, así como con sus respuestas a nuestro ‘Cuestionario sonoro’.​

¿Qué lugar lo inspira?

A mí, lo que realmente me inspira es viajar. Cuando uno se mueve, eso abre ciertas cosas que no se dan si uno está quietecito.

¿Canta en la ducha?

Sí, siempre, la ducha está ahí para cantar y abrir los poros. Muchas veces me veo grabando una melodía cuando voy a la ducha.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

Creo que el más fácil, por la voz grave, es un Leonard Cohen o Barry White.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

Yo toco todo lo que tenga cuerdas, pero me hubiera gustado tocar más el piano. Creo que tiene una lógica visual (de izquierda a derecha, de graves a agudos) que está buena. El piano siempre sería un desafío, y le tengo mucho respeto.

¿Un concierto inolvidable en el que haya estado como público?

Te voy a decir uno reciente, el de C Tangana. Me gustó mucho que tiene esa combinación con tecnología, cantaores, la cosa urbana... Está muy bien logrado un tono casi cinematográfico en su música.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

La de Erasure, A Little Respect.

¿Recuerdan qué canción de cuna le cantaban en su casa?

Mi madre me cantaba el Arrorró, mi niño.

Un ritual antes de un concierto...

Les doy un abrazo a mis compañeros músicos, les digo que muestren los dientes y les pido que disfruten.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Recuerdo que un compañero mío, que tenía un afro gigante y se llamaba Bradley, me recomendó comprar el vinilo ABC, de los Jackson 5. Yo tenía 7 años.

¿Cuál fue su primer concierto como profesional?

Fue en Buenos Aires, yo tendría unos 20 o 21 años.

¿Un sonido que le guste mucho?

El del charango, el del arpa y la marimba.

¿Y uno que odie?

Creo que ninguno en realidad, a veces el agudo de las gaitas me provoca escozor, pero no pasa nada.

¿Qué canción lo hace llorar?

Son tantas, seguramente alguna de Chavela Vargas.

¿Tiene algún temor como cantante?

El que la voz no funcione; si bien no estoy en la Scala de Milán, la voz hay que cuidarla mucho y no me gustaría perderla.

¿Tres canciones para encender una fiesta?

Cualquiera del argelino Rachid Taha; una más vintage de Pérez Prado y quizás Se dice de mí, de Tita Merelo, que va muy bien para empezar la fiesta.

