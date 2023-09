The Rolling Stones está en fase de promoción de su álbum Hackney Diamonds, por lo mismo han estado dando entrevistas como la de el guitarrista Keith Richards, de 79 años, a The Telegraph.

En ella, el músico confesó que el pop hecho con sintetizadores y sonidos procesados no le gusta. De hecho, lo considera “música basura”, desechable.



“No quiero empezar a quejarme de la música pop -afirmó-. Siempre ha sido basura. De eso se trata. La hacen lo más barata y fácil posible y por eso siempre suena igual; hay muy poco sentimiento en ella”.

Y agregó: “Me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta oír música de plástico sintetizado, como se conocía antes, lo que se oye en los ascensores, que ahora es lo normal”.



Sobre el rap, Richards también tuvo su crítica: “No me gusta que me griten y me digan que es música, también conocida como rap. Ya tengo bastante con eso sin salir de casa”.

Hasta ahora no tengo ningún problema con envejecer. FACEBOOK

TWITTER

En la entrevista, el legendario músico también habló de la forma como ha lidiado con los vicios. De estos dijo que logró dejar la heroína y dejó de fumar cigarrillos en 2019. “Los cigarrillos los dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. La heroína la dejé en 1978. Dejé la cocaína en 2006. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando (porque no voy a ir al cielo a corto plazo), pero aparte de eso, intento disfrutar de ser heterosexual. Es una experiencia única para mí”.



(Puede leer: Travis Baker revela que tiene covid y suspende gira de Blink 182).

Facebook Twitter Linkedin

Charlie Watts en una imagen de la portada de Anthology. Foto: Foto: BMG

De paso, afirmó que no tener nada en contra de la vejez. “Hasta ahora, no tengo ningún problema con envejecer. Hay algunas cosas horribles que puedes ver en el futuro, pero tienes que llegar allí. Me llevo bien con la idea de tener 80 años y seguir caminando, seguir hablando. Me parece un proceso fascinante. Pero si no fuera así, también podrías suicidarte”.



También le dedicó un comentario a su fallecido compañero de banda, el baterista Charlie Watts, fallecido en 2021, cuya ausencia no paralizó el rodar de su legendaria agrupación, pues siguieron de gira, con un baterista elegido para el caso por el mismo Watts.



“Charlie es tan parte de mí, y hemos sido tan parte de lo mismo, que aunque haya fallecido, sigo hablando con él cada vez que tengo una pregunta. Me pregunto: “¿Qué diría Charlie? Y espero la respuesta. Que hayas muerto no significa que estés acabado”, afirmó sobre su compañero de andanzas musicales.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET