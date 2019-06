¿Porqué regresa Keane y qué se espera de ellos en Bogotá? 

La noticia tomó por sorpresa a muchos fanáticos de la famosa agrupación que explotó en la radio con canciones como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody’s Changing'.

La idea de ver de nuevo a Keane el próximo 20 de noviembre en el escenario del Royal Center reactiva el recuerdo de un gran concierto de la banda en el 2009, cuando demostró que en vivo tiene un poderío especial y un sonido más intenso. No todo podía ser melancolía y sentimentalismo.



Precisamente, eso es lo que Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes, quieren demostrar en este reencuentro que también está ligado a un nuevo aire para Keane, quienes se separaron hace cinco años. Hubo batallas personales, experimentos musicales, pero la energía que la banda despertó a principios del 2000 quería regresar con un nuevo traje musical.



Y ese traje se llama 'Cause and Effect', un nuevo recorrido emocional que saldrá al mercado el próximo 20 de septiembre y del que ya está disponible el sencillo 'The Way i Feel'. Una canción que revela un acercamiento a un sonido más sintetizado y, si se quiere, más fuerte.

La boletería para el concierto de Keane en Colombia estará disponible desde el próximo jueves 20 de junio en Tu Boleta. El concierto del Royal Center será a las 9 p.m. , con apertura de puertas a las 7:00pm. La edad mínima para entrar al concierto será de 18 años.



CULTURA

