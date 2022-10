Katy Perry es una de las artistas pop más conocidas de los últimos años. La estadounidense marcó tendencia con canciones que alcanzaron récords mundiales en reproducciones y ventas de cd.



Ahora Perry se está enfrentando a la crítica de miles de internautas por culpa de uno de los sencillos que estrenó años atrás. La serie original de Netflix, ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ hizo que muchos cayeran en cuenta del significado de las letras que cantó la artista.



(Siga leyendo: Coolio fue más que cantante: estas son las películas y series en las que actuó).

La canción es ‘Dark Horse’, uno de los éxitos de su carrera y que fue lanzada oficialmente a inicios de 2014. Una estrofa de la melodía dice las palabras “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer”, que se puede traducir como “Se comerá tu corazón como Jeffrey Dahmer”.



La frase ha causado polémica en redes sociales, donde ya le están exigiendo a la artista que se disculpe públicamente por la imprudencia. Algunos incluso han asegurado que la composición es irrespetuosa con las víctimas del asesino serial.



Las acusaciones llegan en un momento donde muchos están pidiendo que se deje de romantizar a Dahmer por la serie. Desde que fue estrenada, hay quienes han sentido curiosidad por la historia del criminal y se han fascinado con su pasado.



(Más: Ozuna habló de su nueva canción con Shakira).

Serie Dahmer de Netflix Foto: Netflix

Evan Peters pidió no romantizar su rol

El protagonista de ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, Evan Peters, salió hace unos días a pedirle a sus fanáticos que sean cuidadosos con la trama y su significado.



Peters explicó que intentó interpretar el papel de una manera respetuosa con la memoria de las víctimas y sus familias. El actor no estaría feliz con los comentarios que han hecho en redes sociales sobre el atractivo aspecto del personaje.



(También: Bad Bunny mantiene su corona en los Billboard Latinos con nueve galardones).



Incluso expresó que antes de embarcarse en el rol, habló con el creador de la serie, Ryan Murphy, para aclarar que el programa debía ser hecho para mostrar la voz de los afectados por Dahmer.



“Esta regla se dio con la intención de no ‘embellecer’ o ‘romantizar’ todo lo que se expone en la serie. No hay necesidad de ver estos horribles eventos una y otra vez en cada una de las escenas”, afirmó Peters.



El artista desea que no se olvide el objetivo del programa ni se desvíe la atención de la importancia de recordar estos casos para que no se repitan. La serie ya se convirtió en uno de los cinco estrenos más exitosos de la historia de Netflix.

