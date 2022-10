Katie James se ha convertido en los últimos años en un refrescante referente en el panorama de la música en Colombia. Ella es una de las invitadas al homenaje que se realizará al dueto Silva y Villalba, este viernes y el sábado, en el Teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá.



James, invitada esta semana a nuestro ‘Cuestionario sonoro’, compartirá escenario con Laura Kalop, María Mulata y los Hermanos Tejada, acompañados por la orquesta de cuerdas de la Sinfónica de Bogotá.

Entre sus nuevos proyectos, James acaba de presentar su nuevo álbum con canciones clásicas colombianas, titulado 'Versos para no olvidar'. La producción se compone de diez canciones de diversos autores en cinco ritmos de la zona andina colombiana: bambuco, pasillo, guabina, danza y vals.



(Lea además: Silvestre Dangond: ‘El de Leandro sería el único papel que haría yo en la vida’)



"Canciones que cantaban nuestros padres y abuelos, traídos al presente en versiones frescas para llegar tal vez a nuevos oídos o simplemente para ser disfrutadas otra vez por aquellos que llevamos en el alma estas joyas musicales", explica la artista.



James está feliz también porque en abril pasado recibió la noticia de su nacionalidad colombiana. "Mi nuevo álbum -dice- es una manera de agradecer y retornar todo el amor recibido aquí en esta, mi tierra adoptiva".



También, Carlos Vives la invitó, hace poco, a componer y cantar junto a él una canción que ahora hace parte de su álbum más reciente: 'En la Selva'.

¿A qué sitio va para inspirarse?



La inspiración puede llegar en cualquier lugar. Han nacido canciones en la huerta, en la ducha ¡y hasta en un avión! Pero el momento en el que llegan con más frecuencia las musas es cuando estoy en la finca de mi familia en el Huila, sola en una cabaña, sin wi-fi, sin ruido, con guitarra en mano, y sobre todo con espacio mental.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?



¡Sí! Hay varias canciones que he compuesto y nunca he cantado ante un público. Para mí el momento de escribir una canción es muy íntimo, muy personal, puede ser atrevido, o incluso ‘políticamente incorrecto’. La canción nace más bien por una necesidad de exteriorizar o canalizar un sentimiento, un pensamiento o una emoción.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Zamba del Laurel, una canción argentina bellísima a la que aún no le puedo hacer justicia por su gran exigencia vocal. Pero sigo entrenando y descubriendo mi voz. ¡Algún día la cantaré!

¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



¿Quién no? (Risas) Si la ducha es fría canto algo alegre y movido para darme ánimo. Si la ducha es caliente puede ser un blues. Una canción de Norah Jones, por ejemplo.



(Le puede interesar: ‘De niña imitaba a Milanés, Silvio, Serrat o Sabina’: Saavedra)



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?



¡A Ana Gabriel y a Laura Pausini!



¿Qué otro instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El cello. Amo su sonido, su profundidad, su lamento.



¿Qué canción la hace llorar?



Asilo, de Jorge Dréxler. Pero esa es una historia demasiado personal.

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con el gran Simón Díaz, por su sensibilidad y la magia de sus canciones.



¿Pasillo o bambuco?



¡No! ¿Cómo así? Eso es como tener que elegir entre el café y el chocolate. ¡Ambos, por favor, ambos!



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



El de C.Tangana este año en el Festival Estéreo Picnic, el de Jorge Dréxler en Bogotá el pasado 30 de septiembre y el de Café Tacvba en el Festival Cordillera en Bogotá.



¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



¡Esto es imposible! Pero mencionaré algunas…'Para la guerra nada', de Marta Gómez; 'Pueblito Viejo', de José A. Morales; 'Danza Negra', de Lucho Bermúdez; 'Te vengo a cantar', del Grupo Bahía, y 'La tierra del olvido', de Carlos Vives e Iván Benavides.

¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



'Maligno', de Aterciopelados. ¡Aún me encanta!



(Lea además: 'Me hubiera encantado contar historias con un acordeón’: Julia Salvi )



¿Qué “nana” le cantaban sus papás?



'Hush Little baby'



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Voy cambiando de preferidas. También depende del lugar y de la energía del público, pero en este momento disfruto mucho cantar mi canción 'Humano'.



¿Qué canción no se cansa de oír?



'I’m still standing', de Elton John. ¡Es perfecta para hacer ejercicio! ¡La puedo poner 4 veces seguidas cuando salgo a correr!



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Desde muy niña he estado frente a diversos públicos en pueblitos del Tolima y del Caquetá, cantando en escuelas y centros culturales, en canchas de futbol o en coliseos. Los escenarios ‘formales’ empezaron a mis 16 años en Popayán, junto a mi hermanas Lu James y mi amiga Laura Costello.

¿Cuál fue el primer disco que compró?



'Pies Descalzos', de Shakira



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



'Lluvia con nieve', de Mon Rivera; 'Amanecé', de Herencia de Timbiquí, y 'La vida es un carnaval', de Celia Cruz.



¿Qué otros géneros musicales le gustan?



Como podrán ver, tengo un gusto bastante amplio. Paso del folclor latinoamericano a la música celta, al blues, a Pink Floyd, Queen, Soda Stereo, Aterciopelados, Bomba Estéreo, el Grupo Bahía, Nella Rojas, Marta Gómez y lista es larga…



¿Tiene algún ritual particular para oír música?



Cuando lavo la loza la música es indispensable. Casi nunca quiero lavar la loza, entonces pongo música y todo mejora. Pero si necesito prestarle atención particular a una canción o un álbum, me gusta acostarme en el piso boca arriba con buenos audífonos y los ojos cerrados.



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva?



Todos son estimulantes. La lluvia me suele poner muy nostálgica, el sonido del mar me hace sentir pequeña y humilde. Me gusta dormir cerca de un río estable. Me lleva a un lugar profundo y centrado en mi cuerpo. Nací en una isla muy pequeña de Irlanda con el sonido constante del mar y crecí nadando en las quebradas tolimenses. Tal vez por eso el agua me mueve, me conecta y me inspira.