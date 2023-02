TQG es la nueva canción de Shakira y Karol G, la cual hace parte del reciente álbum de la antioqueña 'Mañana será bonito'. Es la primera colaboración de las colombianas que llega justo cuando ambas afrontan un nuevo capítulo en sus vidas amorosas.

Shakira ya había levantado furor entre sus fanáticos al referirse a su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, pues había lanzado tres canciones con fuertes pullas: 'Te Felicito', 'Monotonía' y 'Sessions #53'.

Esta última la hizo al lado del productor argentino Bizarrap, el famoso porque ha cosechado grandes éxitos con su proyecto ‘Bzrp Music Sessions’.

Por su parte, Karol G había brillado con 'Tusa' y 'Bichota', canciones en las que hizo énfasis en el empoderamiento femenino, luego de superar difíciles momentos por su separación del puertorriqueño Anuel AA.

La letra completa de la nueva canción de Shakira y Karol G

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)





¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

Tú te fuiste y yo me puse triple "M"

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never, tú eres la mala suerte

Porque ahora la' bendicione' me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver

Ya lo suponía, dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía

Bebé que fue, no pues que muy traga'ito

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Deja de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

