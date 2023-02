Karol G lanzó "X si volvemos" su primera colaboración con el 'Rey de la bachata' Romeo Santos y que formará parte de su próximo álbum, Mañana será bonito, cuarto disco de estudio que presentará próximamente.



"Uniendo a ambos artistas por primera vez, la canción cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación", explicó la productora Universal en un comunicado tras la publicación de la canción.

Así, con una voz sensual, la paisa canta "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos" o "Vamo' a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no pero en la cama nos entendemos", acompañada de un Romeo que le da un toque de bachata pero que no le hace perder la esencia de "perreo lento".



"Da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos", señaló el comunicado.

La canción está compuesta por los dos artistas, junto a Kevyn Mauricio Cruz, y producido por Ovy On The Drums, el productor de confianza de Karol G. Se trata de una nueva canción del nuevo disco de 'La Bichota', del que se presume que formen parte Provenza, Cairo y Gatúbela, sus últimos lanzamientos.

Mañana será bonito retratará, según ha insinuado la artista de El Makinon y Tusa, uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la ruptura con Anuel AA, pero también una etapa dorada en su carrera, con multitudinarias giras y grandes colaboraciones y premios.



"El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada se sentía bien. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma", aseguró la ganadora de Grammy Latinos.

EFE