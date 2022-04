Karol G está lista para presentarse este domingo 17 de abril en Coachella y así lo dejó ver ante sus seguidores en redes sociales, donde compartió varias fotografías.

La emoción de la cante paisa por estar presente en esta nueva edición es evidente, puesto que Coachella es uno de los festivales de música más importantes del mundo, donde convergen también el arte y la moda.



El festival regresa después de dos años de cancelación por el covid-19 y este año se desarrollará durante dos fines de semana, el primero desde el 15 al 17 y el segundo del 22 al 24 de abril.



Uno de los shows más importantes que de este viernes fue el de Harry Styles, quien se presentó por primera vez en Coachella con un show de 18 canciones y tuvo una invitada sorpresa, la cantante canadiense Shania Twain, con quien interpretó Man! I Feel Like a Woman! y You’re Still the One.



Karol G, junto a sus fotos, invitó este sábado a quienes van a estar presentes en su show en Coachella para que se pongan su mejor look y asistan con el pelo azul, como el de ella.

"Ok… llegó la hora 🥺💖 mañana los quiero ver con un look bien Chimba, list@s pa conseguir novi@, que se les marque el pantysito Moschino, readys pa quedar sin voz y CON EL PELO AZUL!!!! COACHELLA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ LLEGÓ LA BICHOTAAAAAAAAA HPTAAAA!!!", escribió la cantante.

La cantante y compositora colombiana Ela Minus también representó a Colombia en Coachella y piso el escenario este viernes, el primer día del festival.