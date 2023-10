Karol G: 'En el escenario me transformo, pero, si me quieren, es por lo que hay'

Boston fue la ciudad donde, tras una serie de conferencias, en un momento complicado de su vida, Karol G decidió que no renunciaría a la música. Y fue una afortunada casualidad que allí terminara su gira Mañana será bonito (MSB) por Estados Unidos. Allí hizo su show número 15, después de visitar 12 ciudades, con boletería agotada, en escenarios como el Gillette Stadium, con capacidad para 70.000 personas. La estrella colombiana aún parecía no asimilarlo. Y sin embargo, confesó que para ella es tan importante llevar el espectáculo a Colombia que a veces no duerme pensando en cómo será llevar esta alegría suya a casa.

“No sé en qué momento se les cruzó por la mente que Colombia no iba a estar en el mapa”, dijo en el mensaje en video que anunció oficialmente el festival que prepara como un regalo para Medellín el primero de diciembre (también estará en Bogotá en abril). “



Vamos a estar viviendo no la gira, sino el festival -añadió acerca del show en su ciudad natal-, y estoy pensando en todos y cada uno de los detalles. Aprovecho para decirles a todos en Colombia que son la razón de todo esto para mí. Me siento muy agradecida de saber que en mi casa la gente me apoya y me acompaña. Y si alguien se siente feliz y orgulloso porque Karol G está logrando todo esto, gracias por eso. Esa energía me llega hasta acá. No puedo esperar a verlos. Los amo mucho”.

Carolina Giraldo, Karol G para el mundo, grabó este mensaje después de una extensa entrevista grupal con periodistas de medios colombianos, entre estos EL TIEMPO. La entrevista se realizó a mediodía, a pleno sol, con el escenario del último estadio de la gira estadounidense. A continuación, algunas preguntas de los periodistas y las respuestas de la superestrella de la música urbana.

El show de Karol G tiene como hilo conductor la historia de una sirena. Foto: Felipe Orvi

Su exitosa gira tiene detrás 17 años de carrera. ¿Cómo recuerda los momentos difíciles de sus comienzos?

Creo que todo el proceso es la parte más difícil. En este momento, me siento como en una nube y creo que todavía no he aterrizado. Pero extraño muchas cosas: cuando cantaba en una discoteca y tenía a la gente muy encima. Extraño cosas que hacía en Colombia, con mi familia. Estoy aquí, pero empecé en el 2006, en el Factor Xs, hace 17 años, llevo todos esos años dándole. Y mis papás, conmigo, todos creyendo que era posible, que podía pasar, y se nos dio. El proceso para llegar es la parte no tan bonita, pero donde uno tiene que estar más fuerte.

Hace poco cantó con Shakira y recibió un premio...

En mi carrera, tengo muchas metas. En la vida, me dejo sorprender. Lo que me pasó con Shakira, llegó en el camino. Nunca me hubiera imaginando salir con ella a recibir un premio (en los MTV Video Music Awards). Eso ha sido real, de mi corazón. ¡Creo que es la colombianada más chimba que me ha pasado en la vida! Me dije: “¿Qué puede ser más único que hacer una canción con Shakira?”. Pues, tener un premio con Shakira y salir juntas a recibirlo. Yo veía la foto y decía: “Muchos en el mundo no tienen la dimensión de lo que significa esto para el país, para mi casa.



Siempre creí en mí, creí que trabajaba para que se me dieran las cosas, pero la vida me ha dado más de lo que pensé. Ahora tengo una visión más abierta de lo que quiero hacer. Creo cero en las limitaciones, porque yo misma he tumbado en mi cabeza muchas cosas que no creí ser capaz de hacer.



Usted creó un discurso de empoderamiento...

Hubo un momento disruptivo de mi vida. Estaba pasando por una situación personal, que para mí fue difícil de ocultar. No la podía ocultar en escenarios ni en mi vida normal. Le decía a mi equipo: “No me pongan shows, no me pongan entrevistas, porque no lo puedo controlar”. Y mi equipo me dijo: “Esta es la vida, hay que seguir. Si paramos ahora, vamos a perder el trabajo de años”. Y pensé: “Soy cantante, hago música, escribo canciones de mis vivencias. Hay personas que aman mi música, otras que me critican, pero si escribo mis canciones... ¿de qué voy a escribir? De mis experiencias personales”. Fue un momento en que dije: “Metido el dedo, metida la mano”. Siento que con los shows de MSB, cada uno viene con una intención, algunos con la de curar el ‘cora’. Otros vienen solos porque no encontraron con quien venir y estamos sanando cosas, viviendo y cantando cosas juntos.

Muchos artistas crean un personaje. ¿En qué coinciden Karol G y Carolina?

Facebook Twitter Linkedin

Momentos del show Mañana será bonito, de Karol G. Foto: Felipe Orvi

El único momento en donde Karol G puede serlo es en el escenario, porque hay una energía externa que llega a mí en ese momento. He tenido momentos del tour en los que estoy lista para salir y estoy abajo llorando, por algo que me pasó. En San Francisco, creo, estaba muy enferma, no había podido hacer mis clases de técnica vocal, y había 60.000 personas afuera. Y es como que mi energía tiene que ser “reextra”. Entonces, la que estaba allá abajo, haciendo pucheros, era Carolina. Pero cuando iba subiendo en el elevador que me lleva a la tarima y vi las lucecitas de la gente que estaba esperándome, en ese momento era Karol G. Hay una energía extrema que me cambia la cara, y me digo: “Listo, esta gente está aquí por usted. No vinieron a verla hacer pucheros, aburrida. Vinieron porque es Bichota Season”. Y me transformo. El resto del tiempo soy Carolina. Si me quieren, es por lo que hay.



En algunos shows invitó a Anahí o a Miriam Hernández...

Soy muy fan. Me crie en una casa de músicos, teniendo muchos ídolos y artistas. Es muy común en la música urbana hacer muchas ‘colabs’ entre nosotros y nos invitamos a los shows. Pero siempre estoy pensando en cómo aprovechar mis quince minutos, que no sé cuánto me van a durar. Y por eso pensaba: “¿Qué tal si en vez de invitar a los de siempre, invito a artistas con los que nunca en mi vida pensé cantar y que han sido parte de mi proceso musical”? Les escribía y les decía: “Esta es mi canción favorita tuya, me gustaría cantarla juntos”. Y se volvió algo especial. Tengo un público muy amplio, vienen niños y viejitos. Y pensé en cómo regalarle un momento especial a un dulto que creció escuchando otra música y que diga: 'Vengo a escuchar a Karol G, pero salió Miriam Hernández y cantó con ella El hombre que yo amo'. Eso fue importante para mí, porque la gente va a disfrutar y son regalitos que trato de tener para que todos tengan un momento especial.



¿Qué le gusta y qué no le gusta de la fama?

Me encanta la gente, verla, compartir, los tumultos, las fotos, soy saludona por cultura. Pero ¿qué no me gusta de la fama? Algunos medios de comunicación. No me gustan los chismes. Podría sentarme a contarte historias y momentos personales donde una falsa noticia destruyó cosas especiales de mi vida y le hizo daño a mi familia. Creo que con tanto boom de las redes sociales, cualquiera inventa una noticia y una falsa noticia se viraliza muy rápido. Eso me quita la paz. Es lo único que odio.

¿Qué le diría a la Karol G de hace años que soñaba con triunfar?

Facebook Twitter Linkedin

Momentos de Karol G en su show de Mañana será bonito. Foto: Felipe Orvi

Siempre he pensado que la Carolina de hoy le habla a la de antes. No sé por qué tenía tanta fe y pasamos por cosas muy difíciles. Me detengo a pensar: “¿Cómo seguimos creyendo si a mi papá y a mí no nos daban ni la hora?”. Por muchos años trataba de decirme: tengo que hablar así o vestirme así. Y lo que estaba haciendo era volverme algo genérico, de lo que ya había un montón. Perdí mucho tiempo. Hasta que un día me dije: “Si voy a vivir de esto, necesito salir del personaje y ser yo, ¿para qué retocaba fotos? ¿Qué pasará el día en que me vean en la calle y se den cuenta de que sí tengo celulitis y estrías?”. Y empecé a publicarlo todo y dije: Vamos a apostarle a quién es Carolina de verdad y de pronto todo fluye mejor. Y me he dado cuenta de que ese es el punto.

En MSB uno oye canciones con dolor y en Bichota Season hay mensajes más empoderados. ¿Cómo fue esa transición?

Mañana será bonito... creo que en mi carrera no volveré a tener un álbum como ese. Podrán venir otros. Pero ni siquiera sé cómo hacer un álbum mejor. Todo el proceso está en las canciones que salieron y en las que no salieron. Fue duro quererse a uno mismo. Hay un libro que leí, que dice que eso es "disciplina dura" porque hay disciplina y disciplina dura. Esta se da cuando uno empieza a ponerse primero, por encima de todo lo demás. Y a uno le cuesta porque es cuando todo duele más, cuando uno sabe que tiene que dejar a una persona porque esa persona no es buena para uno, pero uno sabe que si quiere, puede estar con esa persona. De las dos maneras, uno está sufriendo: si está con ella o sino está, pero una de las dos te da un futuro más bonito, y es la más dolorosa.



Disciplina dura es levantarse por la mañana y decir: "Cómo está de rica la cama, estoy cansada, he tenido tanto trabajo, me voy a quedar", pero no, después decir: "No le puedes bajar, párese, pues". Y a los diez minutos que uno se paró y está haciendo las cosas, se da cuenta de que no era tan difícil. Eso fue un proceso que me tomó mucho tiempo porque durante dos años hice Mañana Será bonito y fue un proceso personal muy duro. La vida no es perfecta y todavía hay días en que me levanto en menos 20, como dice la canción, pero ya hay una conexión conmigo misma. Creo que hay cosas que sé que si el día de mañana me pasan, no me van a dar igual de duro. Me he dado cuenta de que la evolución más grande que he tenido como mujer y como persona ha salido de los momentos más duros. Mañana será bonito fue ese proceso, el de la disciplina dura. En Bichota season dije: "Ok, tengo una gira de estadios, me está yendo bien, siento que lo logré y lo quiero contar".

¿Qué significa Colombia para Karol G y que ahora usted sea una referencia del país?

Facebook Twitter Linkedin

Karol G en su concierto de Boston, donde terminó la gira por Estados Unidos. Foto: Felipe Orvi

Nosotros venimos de una historia de desarrollo importante. La gente es emprendedora, trabajadora, gente que vive feliz con lo que tiene. He tenido la oportunidad de viajar y de conocer gente muy linda, pero nada se compara con el trabajo y el esfuerzo de mi casa. Estuve en un show de J Balvin hace años en el Madison Square Garden y lo veía y decía: "¡Nosotros venimos de allá, del ranchito de nosotros". Hay quien dice que el platanal, pero en realidad es la tierra de nosotros. Y le podemos decir al mundo que como colombianos podemos hacer cosas impresionantes. Es que no soy solo yo, es que conozco la raza de mi gente. Entonces a cualquier cosa impresionante que me pasa llevo la bandera, porque soy una de millones de personas que son así de trabajadoras y esforzadas. Colombia para mí es todo. Hablar de mi tour en Colombia me da ansiedad, me enferma, me dan nervios. Para el show que tenemos en Medellín busqué muchos espacios donde pudiera ir mucha más gente. Cuando pasen los show en Colombia y todo haya salido bien, les pondré el check. Que la gente de mi país se sienta bien representada conmigo, es lo más importante.

¿Qué fue lo mejor de la gira por Estados Unidos?

Lo más retador, hacer un show del que la gente dijera: "Ok, en estadios, porque podía estar en estadios y que la gente dijera: sí, pero todavía no le da". Cuando comenzamos a construir el tour sabíamos que íbamos a estar en gira a la par con Taylor Swift y Beyoncé, éramos las tres mujeres que íbamos a estar en estadios. Hicimos un millón de reuniones, para tratar de no hacer lo que ellas hacían para que se viera grande, sino que se viera el estadio de Karol G, pero que tuviera el nivel. Este estadio es enorme, es cuatro o cinco veces más grande de lo que yo estaba acostumbrada el año pasado. El equipo de sonido, los visuales, la ropa para usar era un reto llevarlo al mismo nivel. El ritmo, la cantidad de cardio que había que hacer para que cuando saliera a cantar se escuchara bien. En mis shows anteriores usaba mucho background vocals, es como voces de apoyo. Yo cantaba en vivo, pero había una voz mía a un 30 o 40 por ciento, que me ayudaba. Pero dije: en este tour no lo quiero. Conseguí un profesor de técnica vocal, que está conmigo. El reto era que yo dijera: quiten esas voces, que voy a hacer todo el show en vivo.

Su nombre trascendió espacios musicales y se enfrentó a una portada de GQ, que le hizo Photoshop. ¿Tuvo temor de hacerlo?

Claro, pensé que al decir eso podía echarme cincuenta medios encima o que no volvieran a contar conmigo. Pero temí más a perder la conexión que he tenido con la gente, porque si me toman una foto en la calle, con la celulitis, así soy yo; cuando salió eso, yo no me veía así. Para mí, era grave que la gente pensara que yo estaba tratando de verme como no era. Eso cambiaba toda la comunicación de lo que ha sido Karol G en estos años, que ha sido una invitación querernos. Me encerré en la habitación del hotel y apagué el teléfono y solo aparecí cuando ya no podía cambiar nada.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

BOSTON

Por invitación de Karol G.

