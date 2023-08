Carolina Giraldo Navarro, más conocida como ‘Karol G’, es una de las artista de las qu todo el mundo habla. La estrella de canciones como ‘Bichota,’ ‘Provenza’ y 'Tusa' no ha dejado de estar en las primeras planas de la farándula, ya sea por sus hits o por su vida fuera de los escenarios o los estudios de grabación.

Luego del éxito de 'Mañana será bonito', un contrato millonario con Interscope Records y la buena respuesta de la industria estadounidense a las aventuras musicales de la colombiana, Karol G, sigue siendo el centro de discusiones y chismes relacionados con su vida amorosa.

Este asunto la sigue todo el tiempo. Parece que algunas fanáticos y las redes sociales tienen que encontrar nuevos detalles o evidencias de su pasado o de su expareja: el cantante Anuel AA. Primero fue en sus canciones y ahora, hasta en los tatuajes de la artista.



Ahora que Karol G está con el cantante Feid, las brisas del pasado parecen seguirla, ya que durante los últimos meses, el cantante Anuel AA le ha tirado algunas indirectas. Pero ella tampoco se ha quedado atrás.

En su reciente álbum, 'Mañana Será Bonito (Bichota Season)', lanzó un sencillo que llamó la atención de sus seguidores. Se trata de 'Mi ex tenía razón' y en él asegura que su expareja tenía razón al decirle que no encontraría a nadie como él."Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón", dice el coro de la canción.



Karol G aparece sin el tatuaje en un video de Instagram Foto: Captura de pantalla del video de la artista

Según algunos fanáticos todo está conectado y hay un toma y dame entre los comentarios y composiciones, que tiene vivo el tema. Recientemente Karol G subió unas historis a Instagram, donde deja ver su mano derecha. Algunos que la siguen notaron un detalle: no aparece un tatuaje con el nombre de Anuel AA que ella se hizo cuando eran novios.

¿Se trata de un mensaje claro y sin palabras del cierre de un capítulo en su vida? o quizá un video sin muchas pretensiones que simplemente dejó a la vista ese cambio en la cantante, que parece algo inmenso en sus seguidores y sobre todo en los que se aferran a reaccionar a algo que ya pasó. Sería algo normal que Karol G se quitara el tatuaje: tiene una nueva pareja y , sobre todo, está viviendo otro capítulo inmenso en su carrera y con su música.

