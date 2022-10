El crecimiento de Karol G desde los últimos años no ha sido exclusivo en su carrera como artista. Algo que caracteriza a la Bichota, como se le conoce, es tejer vínculos y mantenerlos en el tiempo. En 2014, Susana Vásquez tocó por primera vez con la cantante urbana en las fiestas de diciembre de El Retiro, el oriente antioqueño. Ahí se conocieron y trabajaron juntas por primera vez.

En ese entonces, Karol G era Carolina Giraldo Navarro, una mujer que estaba intentando crecer en la industria del reggaetón, dominada por nombres como Daddy Yankee, Nicky Jam o J Balvin. Empezó participando en el Factor X (2006), fue corista de Reykon, telonera de Don Omar en Colombia, y, con disciplina y proyección, se fue haciendo solista y a destacar en un género masculinizado.



Desde aquel 2014, Susana no volvió a saber nada de su coterránea. Hasta que, en 2018, Karol G la contactó para invitarla a tocar en algunos eventos que tenía. A partir de ahí, no han dejado de trabajar juntas y de ver esa transformación de artistas locales en fiestas populares y de nicho de Medellín a figuras internacionales pisando el Madison Square Center, en Nueva York.



La pasión por la guitarra

Susana Vásquez era una niña tímida de Medellín, que sentía que no encajaba, que era diferente a sus compañeras del colegio. Estaba en la búsqueda de ese algo que le diera su lugar en el mundo. Hasta que lo encontró a través de la guitarra.



Ese encuentro fue a sus 12 años, una edad en la que se sueña con ser médico, futbolista, cantante, empresario. Todo hace parte de un juego y una ilusión. Ser guitarrista para Susana no era mero entretenimiento. Para ella era su vocación.

Su banda 'Top Queens' actualmente tiene tres sencillos: Lose It to the Floor, Sweeter y Vibrations. Foto: Julio Miranda

Asistía a clases extracurriculares en la Academia Staff, llegaba a su casa a seguir practicando hasta antes de acostarse, hacía las tareas del colegio en los recreos para que no le quitaran tiempo tras la jornada escolar, en clase leía partituras. Estaba obsesionada con dominar la guitarra, en hacerla parte de su cuerpo.



“La guitarra se hizo parte de mi ser, de mi alma. Se volvió un escudo, me dio seguridad. Cuando tocaba no era la niña tímida e introvertida”. Por más de que le dijeran que era un instrumento para hombres, que ser mujer en la música no era gratificante, ella siguió tocando, mejorando en técnica y en destreza.



Antes de graduarse del colegio, su única claridad era la guitarra. Cosa que sus papás objetaron y trataron de aconsejarla: “¿De qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Los músicos se drogan” y otros prejuicios ligados a la rentabilidad de las profesiones y oficios.



Ser artista es practicar un poco la obstinación y rebeldía. “Cuando vieron que estaba tan apasionada y comprometida, y, sobre todo, tan disciplinada, entendieron que había algo especial y me apoyaron”.



De Medellín a NY

Después del colegio, Susana comenzó a estudiar música en la Universidad Eafit. “Para mí era importante hacer no solo la carrera, sino darme a conocer y trabajar en el medio. Hacer 'networking', que para mí significa estar en el lugar correcto con la persona correcta”. Esa frase, quizá, es la que la tiene donde está ahora.



Tocó en bares, fiestas privadas, matrimonios, conciertos de artistas de la ciudad, coincidiendo esa vez de 2014 con Karol G. Pero Medellín no estaba siendo suficiente, quería más nivel, más retos, más experiencias con su guitarra. Audicionó para The Collective School Music, en Nueva York, y se ganó una beca.

Entre sus conciertos favoritos está el que dio en Medellín en 2021 y el de Coachella en 2022. Foto: Jonathan Guevara

Aterrizó en enero de 2018, año en el que los sueños coincidieron de muchas formas. Estaba viviendo en la ciudad que siempre se proyectó haciendo su vida musical, tocó por primera vez en otro país, hizo amigos de guitarra y shows, mejoró su nivel y recibió aquella llamada que fue trampolín para su carrera.



Karol G quería que la acompañara en su presentación de los Latin Grammy de ese año. Y aunque el reggaetón no era propiamente su género musical, Susana aceptó sin pensarlo mucho. Del rock, jazz y blues, de los shows en pequeños bares de Nueva York, no iba a vivir. Luego, en 2019, vino la propuesta de la gira ‘Culpables’ con Anuel por Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, y Europa.

La guitarrista de Karol G

Estamos hablando de una artista que, aunque todo gira alrededor de ella, abre el espacio para que cada integrante de su banda tenga su solo FACEBOOK

TWITTER

Desde entonces, Susana Vásquez no se ha bajado del escenario acompañando a la artista urbana en su ascenso musical. “Yo la he visto crecer y he crecido con ella”, dice la guitarrista con agradecimiento y con total admiración de la persona y artista en que se ha convertido la Bichota.



La describe sencilla, humilde y centrada en sus objetivos. “Hablas con ella y tiene claro hacia dónde quiere ir. No es una artista que se para en el escenario a esperar que le digan qué hacer. Todo es creación de ella, que sabe cuándo algo está funcionando como quiere y cuándo no”.



El salto de Karol G de 2018 a hoy ha sido destacable: mejor artista nueva ese año, tres álbumes con los que ratifica que las mujeres también aportan en la industria, Tusa, Poblado y Provenza en las primeras casillas de ránkings musicales, seis tours e invitaciones a tocar en escenarios emblemáticos, como Coachella 2022, Macy’s Parade 2020, Latin Grammys, Premios Billboard.

La visión de la reggaetonera la puso como ejemplo entre sus colegas, al crear su propia banda, conformada únicamente por mujeres, para llevar al género un nivel más allá. En esto, Susana participó y ayudó en la escogencia de baterista, pianista, bajista y DJ.



“Estamos hablando de una artista que, aunque todo gira alrededor de ella, abre el espacio para que cada integrante de su banda tenga su solo. Eso no lo hacen todos. Además, estos espacios permiten que quienes nos vean, por ejemplo una niña que quiere ser guitarrista, sienta que puede lograrlo”, recalca sobre la Bichota.



El proyecto de Karol G se convirtió en su propia empresa, con un equipo de producción que hace posibles sus shows. Eso se traduce en que ahora Susana tiene quien le ajuste su guitarra, la vista y maquille, esté pendiente de que no le falte nada, de que no haya ninguna falla técnica. Tareas que antes hacía por falta de presupuesto.



Susana Vásquez ha colaborado con otros artistas como Luis Fonsi y Benson Boone. Foto: Julio Miranda

Después del Bichota Tour 2021-2022, de tocar en Medellín y hacer retrospectiva de todo lo caminado y sacrificado para estar tocando en el Atanasio Girardot, después de presentarse en Coachella, el festival de música más importante de EE.UU., Susana sigue junto a Karol G como una pieza fundamental del show para seguir expandiendo el reggaetón y la fuerza femenina más allá de Latinoamérica.

A principios de septiembre, comenzó el Bichota Tour Recargado con presentaciones en 12 ciudades de EE.UU. y Canadá. El próximo año se viene gira por Europa y mucho trabajo para poner a sonar a Colombia en todo el mundo. Mientras tanto, Susana no deja la obsesión por su guitarra, siempre está estudiando, practicando técnica, enseñando, explorando nuevos artistas y referentes, porque no renuncia a la idea de vivir lo que ha vivido con Karol G, pero tocando rock o funk.



NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

