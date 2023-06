La colombiana Karol G volvió a dominar por segundo año consecutivo los Premios Tu Música Urbano al obtener este jueves seis galardones, incluyendo artista del año y canción del año, superando a los líderes en las nominaciones, Rauw Alejandro y Feid.

La intérprete, que en la pasada edición se alzó con nueve premios, ganó este año en las categorías de canción del año, por Provenza; Top Canción Pop Urbano X Si Volvemos, con Romeo Santos; Top Canción Dembow por Ojos Ferrari, con Justin Quiles y Angel Dior; Álbum Del Año - Artista Femenino por Mañana será bonito; y Concierto / Tour Del Año.



El puertorriqueño Rauw Alejandro y el colombiano Feid, que encabezaban las nominaciones, tuvieron que conformarse con recibir un par de premios cada uno en la gala celebrada en el Coliseo de Puerto Rico. El boricua obtuvo el galardón como Top Artista Social y Compositor del Año, mientras que el colombiano ganó la categoría a Top Artista Masculino y Álbum del Año - Artista Masculino por "Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum".



Los también puertorriqueños Wisin y Yandel ganaron los premios a Top Artista Dúo o Grupo y Canción del Año Dúo o Grupo por "Besos Moja2" junto a Rosalía, mientras que Yandel ganó en solitario la categoría de Colaboración del Año por "Yandel 150" junto a Feid. El boricua Eladio Carrión también obtuvo dos premios: Top Rising Star Masculino y Álbum del Año Rising Star por "Sen2 Kbron Vol. 2".

Homenaje a Vico C

Vico C, artista urbano de hip hop puertorriqueño. Foto: Thais Llorca. EFE

La gala fue inaugurada por el veterano rapero puertorriqueño Vico C, conocido como "El filósofo del rap", interpretando los temas "Pregúntale a tu papá por mí", incluido en su nuevo disco que lanzó este jueves, "Pánico", y "Bomba para afincar", uno de los grandes éxitos de su carrera de más de 35 años.



Vico C, que regresó recientemente a la música tras 14 años de silencio y que por eso fue premiado con la estatuilla "El Comeback Más Duro", recibió además el galardón especial de trayectoria en la gala. "Cuando yo soñaba ser alguien por la música y por la letra que se me ocurría, desde el día uno, la letra la consideré mi fe. Básicamente, mi carrera, logros musicales vinieron después de esa creencia. Como dice una parte de 'La recta final', 'creer en Cristo es la mejor cura", afirmó.



Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del cantante, fue reconocido como "figura pilar del movimiento urbano en Puerto Rico", donde la historia del rap "lleva su firma". A su vez, el legendario rapero reconoció a algunos de sus "artistas especiales" del género urbano como Arcángel, Tego Calderón, Eddie Dee, Rubén DJ, Brewley MC, Kid POwer Possee y "a este individuo que lo conozco hace muchos años y lo amo, que es el señor Raymond Ayala, Daddy Yankee".

Tributo a las leyendas

El espectáculo incluyó tributos a Ivy Queen, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Don Omar, Daddy Yankee interpretado por Paopao, Álvaro Díaz, Alejo, Eix y Ryan Castro, respectivamente.



El reguetonero Arcángel también recibió un homenaje por su aportación musical al género urbano, que trasciende casi 20 años, desde que arrancó su carrera junto a De La Ghetto. Al recibir el premio, Austin Santos, nombre de pila del homenajeado, agradeció a Dios, a su madre y a todos sus colegas del género, "porque sin ustedes no estuviésemos celebrando esto".



"Gracias a lo más importante, a la memoria, donde quiera que te encuentres, mi hermano", apuntó Arcángel en referencia a su hermano Justin, quien murió la madrugada del 21 de noviembre de 2021, a los 21 años, en un accidente de tránsito en San Juan. Actuaron en la gala otros artistas como Anuel, Farruko, Arcángel, Jay Wheeler, El Alfa, Tiago PZK, Redimi2, Eslabón Armado, Nio García, Lyanno y DJ Luian.

