Shakira incendió esta semana las redes sociales con nueva canción dirigida a Piqué. Pero el asunto no termina ahí: desde ya se comentan cuáles serán sus siguientes movidas musicales. En las últimas horas ha circulado en redes sociales el rumor de que la cantante barranquillera había estado grabando recientemente un videoclip para una nueva canción.

Habría ocurrido el pasado Día de Reyes, en Barcelona, España, según han informado diversos medios locales. Incluso, algunos citaron imágenes que algunos bailarines cercanos a la artista habrían dejado como pistas sobre la grabación.



No obstante, en las últimas horas, se ha rumorado que el videoclip sería para una canción que la colombiana Karol G prepara para su nuevo disco, del que se espera se publique durante el primer semestre del 2023. Shakira sería la artista invitada que colaboraría en la canción.

Hasta el momento, no hay confirmación sobre la eventual grabación.

Karol G ya había intentado colaborar con Shakira

La ‘Bichota’, como muchas personas reconocen a Karol G, confesó hace algunos meses que en una ocasión intentó acercarse a Shakira para hacer una canción juntas, pero no se concretó.



En una entrevista con el actor, comediante y locutor de radio conocido en redes como ‘MoluscoTV’, la cantante urbana habló sobre lo que realmente sucedió con la artista barranquillera.



Según explicó Karol G, ella tiene una canción llamada ‘Punto G’ en la que menciona a Shakira, por lo que pensó que esta podría ser una gran oportunidad para colaborar con ella.



“No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta”, comentó la artista paisa.

Sin embargo, la colaboración no resultó en el momento. A pesar de esto, Karol G aclaró que no fue un rechazo de Shakira, pues no logró hablar con ella directamente, sino que le mostró la canción a “lo más cercano” que pudieron llegar de su equipo, quienes fueron los que, por el momento, no aceptaron la propuesta.



“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la artista urbana, y agregó que no estaba molesta, ni tenía sentimientos negativos en contra de Shakira.



“Han sido más lo que han armado y lo que han creado que lo que yo conté”, dijo haciendo referencia a los rumores que, debido a esta historia, se han desatado en algunos medios.

El éxito de la sesión con Bizarrap

La colombiana Shakira incendió este jueves las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que fue escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones.Desde agosto de 2022 se especulaba en redes sociales sobre esta canción, pero solo hasta esta semana llegó su confirmación.

La gente que salió hoy de casa De @shakira No quisieron decirme quién eran pero algo se cuece con @bizarrap pic.twitter.com/zCnUv6bHJN — Jordi Martin (@jmpaparazzo) August 30, 2022

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).



"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.



Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".



Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: "Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23".



Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía".

Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos.



La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.



La artista de Barranquilla defiende su inocencia y niega todas las acusaciones.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", remata la cantante.



EL TIEMPO

Con información de AFP