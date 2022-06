Hasta el momento, dos de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, Karol G y Shakira, no han colaborado musicalmente. Sin embargo, la ‘Bichota’ de Colombia, como muchas personas reconocen a Karol G, confesó que en una ocasión ya lo había intentado.

En una entrevista con el actor, comediante y locutor de radio conocido en redes como ‘MoluscoTV’, la cantante urbana habló sobre lo que realmente sucedió con la artista barranquillera.



Según explicó Karol G, ella tiene una canción llamada ‘Punto G’ en la que menciona a Shakira, por lo que pensó que esta podría ser una gran oportunidad para colaborar con ella.



“No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta”, comentó la artista paisa.

Sin embargo, la colaboración no resultó en el momento. A pesar de esto, Karol G aclaró que no fue un rechazo de Shakira, pues no logró hablar con ella directamente, sino que le mostró la canción a “lo más cercano” que pudieron llegar de su equipo, quienes fueron los que, por el momento, no aceptaron la propuesta.



“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la artista urbana, y agregó que no estaba molesta, ni tenía sentimientos negativos en contra de Shakira.



“Han sido más lo que han armado y lo que han creado que lo que yo conté”, dijo haciendo referencia a los rumores que, debido a esta historia, se han desatado en algunos medios.

Nicki Minaj en la canción ‘Tusa’

Además, Karol G también se tomó el tiempo de hablar de su colaboración con la reconocida rapera estadounidense Nicki Minaj en la exitosa canción llamada ‘Tusa’.

Por lo que cuenta la ‘Bichota’, solo tuvo que mandarle un mensaje directo en Instagram a Minaj para que ella le respondiera que estaba dispuesta a hacer música juntas y comenzaron el proceso. “Así de fácil fue”, comentó la artista paisa en la entrevista.

