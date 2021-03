Karol G hace historia en Spotify Global con su disco 'KG0516'

La artista colombiana Karol G hizo historia este lunes en la música latina cuando Spotify reveló que su disco "KG0516" es la producción más exitosa de una artista de habla hispana en la plataforma de "streaming" a nivel mundial.



"La capitana Karol G alcanza el primer lugar con su tercer álbum de estudio en la lista de los 10 discos que debutaron esta semana más exitosos a nivel global", expresó Spotify en sus redes sociales, al publicar el cotizado informe.

Además de "KG0516", la lista incluye a "SoulFly" del rapero estadounidense Rod Wave en el segundo lugar. En tercero y cuarto están "CLOUDS (THE MIXTAPE)" y "El Dorado" de los raperos NF y 24kGoldn, respectivamente, seguidos en el quinto por "OK ORCHESTRA" de la banda de música independiente AJR.



El éxito de Carolina Giraldo no se limitó a Spotify. "KG0516" se colocó en los primeros lugares en las escuchas de Apple Music en todo el mundo hispano, incluyendo Estados Unidos, más Suiza.



(Lea además: ‘Tuve propuestas indecentes...era una situación que me dolía’, le contó KarolG a BOCAS)



Además, estuvo entre los 20 más escuchados en Italia y Países Bajos, entre otros. Además, el vídeo de "El Makinon", la colaboración con Mariah Angelique, que acompañó el lanzamiento del disco, está entre los más vistos en 20 países.



La producción incluye canciones como "Tusa", su colaboración con Nicky Minaj, así como "Ay DiOs Mío!" y "Bichota", los éxitos más recientes de la artista de 29 años. Además, tiene trabajos con Nathy Peluso, Ivy Queen, Wisin y Yandel y muchos otros.



En una entrevista con Efe hace dos semanas, Karol G reconoció que "este disco lleva gran parte de mí, pues es la primera vez que me pude involucrar en todas las facetas de la producción, gracias al tiempo que me dio la suspensión de los viajes por la covid".



Esto se tradujo en una producción que incluye un corrido tumbado, bossa nova, bachata, balada, salsa, trap, hip hop y reguetón. Karol G se presentará, por primera vez desde que sacó el disco el 15 de abril, en el escenario de la entrega de los premios Latin American Music Awards, en los que comparte el honor de ser la más nominada con su amigo y compatriota J Balvin.



Con nueve nominaciones, la artista es la primera mujer en encabezar una lista de nominaciones de música latina desde 2006, cuando Shakira conquistó esta distinción en los Latin Grammy.



EFE

