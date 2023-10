Karol G habla sobre lo que sueña para su show en Medellín

Karol G siempre quiso ser una sirena, dijo, le gustaba esa figura. Y por eso, el montaje del espectáculo de su gira de conciertos Mañana será bonito, está enmarcado en la historia de una sirena de nombre Carolina, como ella. La puesta en escena de ese sueño podrá ser vista ahora por sus seguidores en América Latina y, por supuesto, en ciudades como Bogotá y Medellín, donde ya hay fechas confirmadas.





Para esta última, su casa, como la describió la cantante, espera hacer mucho más que llevar el show que presentó exitosamente en diferentes estadios de Estados Unidos. Allí, en el estadio Atanasio Girardot espera darle a la ciudad un gran regalo musical de Navidad.

Karol G, en su gira Mañana será bonito.

"Obviamente iba a pasar por Colombia. No sé en qué momento se les cruzó por la mente que Colombia no iba a estar en el mapa -dijo Karol G en el video en que ella misma anunció sus conciertos- . Colombia, te veo".



Sobre el show que presentará, el que la convirtió en la artista latina más taquillera en escenarios estadounidenses, cabe anotar que el hijo conductor es la historia de la sirenita de pelo rosado -como actualmente lo lleva la cantante-, contada por capítulos, por la voz del actor Morgan Freeman, en sus recientes shows en Estados Unidos. Marcaba los cambios de ánimo presentes en el espectáculo, a medida que se sucedían las canciones de Mañana será bonito y Bichota Season, los dos álbumes que la cantante paisa lanzó este año, además de los éxitos anteriores de su repertorio.

"Voy para Colombia, obviamente, llevo todo esto para allá, para darles una experiencia muy especial, para que sigamos convenciéndonos de la que gente de Colombia puede hacer algo así de especial", agregó la estrella de la música urbana.

El show que se convertirá en festival

La cantante paisa cerró el periplo estadounidense en Boston, donde estrenó la puesta en escena de Mañana será bonito (MSB). El montaje requirió de tres días de trabajo por parte de quienes montaron el ecenario, con un arco gigante de luz (acorde con el arco iris de su álbum Mañana será bonito), en vez de techo (lo que planteaba retos técnicos).



Aunque se despidió de Estados Unidos en Boston, con toda la nostalgia de haber realizado una hazaña con la que nadie soñaba pocos años atrás, el show no acabó allí. La cantante lo llevará por América Latina y otras partes del mundo.



Pero lo que sigue, que incluye esta puesta en escena suya enmarcada en un proyeco más ambicioso: un festival que la cantante anunció para Medellín, el primero de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot.

El anuncio de este show estaba programado para hoy, la cantante adelantó de paso noticias de su gira latinoaméricana, desde su instagram. Y, entre estas fechas, está también la de sus presentaciones en Bogotá, los días 5 y 6 de abril del año entrante, anunciados primero por la alcaldesa Claudia López.

Así anunció Karol G su concierto / festival en Medellín

Sobre la diferencia de lo que planea para Medellín con respecto a los conciertos de la gira que empezará a realizar por el resto de Latinoamérica, la cantante de Tusa y 200 copas afirmó:



"Obviamente, soy de Medellín. Quiero tener un detalle especial con mi casa. Así que allí la experiencia va a ser un poquito más elevada. En Medellín vamos a estar viviendo no la gira sino el festival. Vamos a pasar increíble. Ciertamente estoy pensando en todos y cada uno de los detalles, para que ustedes tengan una experiencia única, nunca antes vivida en nuestra ciudad".



Para animar al público, La Bichota agregó una lista de requisitos para asistir a su concierto:



"¿Que qué se ponen? Pónganse zapato cómodo. Lleve la mejor actitud, la mejor energía o lleve la actitud de llorar, si necesita llorarla, también. Lo que vamos es a pasarla rico y ser muy felices todos".

Y al país le dedicó también unas sentidas palabras: " Aprovecho la oportunidad para decirles a todos en Colombia que son la razón de todo esto. Me siento muy agradecida de saber que en mi casa, la gente me apoya, me sigue y me acompaña durante este proceso. Y si alguien que está viendo esto y se siente feliz y orgulloso porque Karol G está logrando todo esto, gracias por eso. Esa energía me llega hasta acá. No puedo esperar para verlos. Los amo mucho".



Lo del Festival en Medellín parte del interés de Karol G por resaltar que la ciudad es su casa, y que siempre recibió apoyo de su gente en sus comienzós. Por eso quiere retribuirles ese cariño.



"Esta es la gira que va a pasar por todo el mundo. Pero en Medellín será algo especial, será un festival. Se me ocurrió la idea de cómo llevarle una experiencia diferente a mi casa. He tenido la oportunidad de participar en festivales importantes, he estado en Coachella, en Tomorrowland, es una experiencia increíble. No van a ver un show e irse, pasan cosas todo el día. En Medellín, nos reunimos con directores de los festivales más grandes del mundo, es dije: Quiero hacer el Mañana Será Bonito Fest, ayúdeme. No tendremos solo el estadio, tendremos el complejo alrededor ese día. Van a pasar muchas cosas durante el día. La experiencia va a ser diferente", añadió.

