Shakira ha estado en el foco de atención desde el momento que anunció su separación con Gerard Piqué, en junio de 2022, ruptura que sorprendió a todos sus seguidores.



Tras su anuncio, la barranquillera ha publicado canciones como ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, además de la colaboración con BZRP, que hasta hoy tiene 337 millones de reproducciones en YouTube, con la cual ha sacado a relucir los problemas por los que padecía antes de divorciarse con el futbolista.

Por otra parte, Karol G también estuvo en medio de rumores tras terminar en 2022 con su expareja Anuel una relación que duró aproximadamente tres años. Cabe aclarar que, a diferencia de Shakira, la ‘Bichota’ no ha sacado canciones polémicas que hayan podido ser consideradas como indirectas para el cantante reguetonero; sin embargo, sí ha hecho comentarios en sus redes sociales sobre el tema.



Aunque las dos artistas pasaron por una situación similar se esperaba que hicieran una colaboración entre ellas para el año pasado.

De acuerdo con la entrevista con el comediante, locutor y actor conocido como ‘MoluscoTV’, Karol G mencionó que aunque no estaba al nivel de la cantante barranquillera, “Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta”, mencionando que en ningún momento había generado sentimiento de odio y rencor ante la cantante.

Además dejó en claro que: “si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta” y así fue.



En una rueda de prensa en Viña del Mar, Karol G mencionó que desde el año pasado había comenzado a tener más comunicación con Shakira con el objetivo de dialogar frente a sus aspiraciones y lo que querían a hacer juntas como artistas, a lo que concluyó con la frase: “Déjense sorprender. Tengo muchas cosas muy bonitas planeadas para contar esto durante esta semana […] yo sé que te va a encantar lo que va a pasar".

🚨 | Se viene anuncio: Karol G ha dicho en su rueda de prensa en Viña Del Mar que hay una sorpresa muy bonita para compartir, relacionada con su colaboración con Shakira. pic.twitter.com/pxjaWvQsUw — WWSHAK (@WWSHAK) February 19, 2023

También, en el programa de ‘Hoy Día’, de Telemundo, se dio a conocer la confesión de la cantante paisa sobre lo que había significado trabajar con Shakira puesto que se había convertido en una de las cosas más intensas en su carrera musical. Allí se refirieron a una entrevista en la cual la paisa aseguró que la empresaria barranquillera “es muy perfeccionista cuando se trata de hacer lo que ama”, por lo que habría enfrentado jornadas de grabación que duraron hasta 16 horas por cinco días, con fragmentos que se repitieron hasta 35 veces.

La canción se conocerá posiblemente en su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, el cual se publicará el próximo 24 de febrero.



En este nuevo álbum hará colaboraciones con Quevedo, Carla Morrison, Sean Paul, Sech, Bad Gyal, Justin Quiles y Angel Dior.

