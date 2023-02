Tras tres años sin poder realizar el icónico Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en esta edición bautizada como el festival del reencuentro la inauguración estuvo encabezada por la diva más grande del reguetón, Karol G.

En su presentación invitó a diversos artistas y aprovechó para dedicarle la canción que le da título a su más reciente álbum de estudio, ‘Mañana será bonito’.

Artistas como Camilo Echeverry, Chritina Aguilera y Tini Stoessel hacen parte de la edición 62 del festival. Karol G decidió tomarse un instante cuando estaba siendo entrevistada por los presentadores del festival para resaltar a las mujeres que están representando al género urbano este año.

(Puede interesarle: J Balvin hará parte del Metaverso con un concierto en realidad virtual).

Gaviotas de plata y oro para la tremenda @karolg!! Qué manera de comenzar el festival del reencuentro... Después de tres años, tuvimos un arranque con todo!! #Viña2023 pic.twitter.com/0jyEdCdp1T — Festival de Viña del Mar (@elfestival) February 20, 2023

“Es un honor que no soy la única, está Tini, está Paloma, está Nicki Nicole in the house”, declaró la paisa en medio de otros nombres de artistas femeninas presentes.

Facebook Twitter Linkedin

'La Bichota' abrió la gala en esta ciudad costera. Foto: FRANCESCO DEGASPERI / AFP

(Lectura sugerida: 'Tierra quebrá', 'Alis', 'El gran bingo', 'Guayabo': qué ver de cine colombiano).

“Este año que se sienta, que las mujeres tenemos mucho que contar, mucho que hacer, mucho que representar”, continuó en medio de vitoreos por parte de la audiencia y las mismas cantantes a las que estaba decidiendo homenajear en su discurso.

Karol G saludando y agradeciendo a Nicki Nicole en Viña Del Mar. pic.twitter.com/3EU6DTNjiF — Nicki Nicole Daily. NN3 (@NickiDaaily) February 20, 2023

(Recomendamos: Brave Girls, el grupo musical de chicas de K-pop, se disuelve).

Facebook Twitter Linkedin

Invitó a la cantante Miriam Hernández con ella al escenario. Foto: FRANCESCO DEGASPERI / AFP

Además, recibió la Gaviota de oro ante los más de 15000 espectadores, reconocimiento que decidió entregar a una niña que subió al escenario para que bailara junto a ella. La cantante constantemente comparte mensajes de empoderamiento a la mujer y al importante lugar que ocupan dentro de la escena cultural.

Más noticias

Susana Vásquez, la guitarra detrás de Karol G

Wganda Kenya: la música africana de los picós barranquilleros hecha en Medellín

Yeison Jiménez: ‘No quería que mi vida acabara mal. Yo mismo me puse un freno’

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS