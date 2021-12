En unas horas, exactamente a las nueve de la noche, iniciará el concierto de Karol G, la cantante de reguetón más importante del momento. El evento se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y será el primer gran espectáculo musical en la ciudad desde antes de la pandemia.

La artista se ha mostrado muy emocionada en redes sociales por su presentación en su ciudad natal, entre otras cosas, porque en cuestión de horas las boletas se agotaron. De hecho, en septiembre de este año, Karol G lloró de a emoción y agradeció a sus seguidores a través de un video.



Ahora, a horas de su show, la paisa dejó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que manifestó que la capital antioqueña esta "puesta pal perro".

MEDALLO !!!! ESTAMOS PPP 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Puestos pal perreooooooo 🤞🏽🎶🎶🎶 — BICHOTA (@karolg) December 4, 2021

Cabe recordar que la cantante se presentará sábado y domingo. Además, contará con la participación de Blessd, Agudelo y Ryan Castro.



Se conectó consigo misma

Karol G le contó a EL TIEMPO el proceso que hay detrás de estos conciertos y lo que representa volver a los shows en vivo.

De acuerdo con internautas, el concierto de Karol G ha reunido a personas de todo el país en Medellín. Foto: EFE

"Me siento feliz de volver, porque voy a ir de ciudad en ciudad, a cantar con la gente que tiene mi carrera donde está hoy. Siempre he dicho que el único momento que tienes como artista, de conectar de forma más íntima y especial con el público, es en los conciertos en vivo. Estoy emocionada de que nos arriesguemos", dijo.



El concierto da fin a su Bichota Tour, nombre de una de sus últimas canciones con la que siguió ganando reconocimiento mundial.



"La canción nace de algo que se rompió en mí. Me estaba sintiendo insegura, vacía, muy infeliz. A la vez estaba en el ojo público con 'Tusa' y trataba de encajar y hacer un montón de cosas para agradarle a la gente. Pero me sentía perdida, desmotivada".



"Quise hacer una canción que lo expresara: que me sentía empoderada, fuerte, quería que las mujeres se sintieran coquetas, fuertes, atrevidas, que expresaran su sentir, y salió Bichota", confesó a este diario.

