Karol G cumple 30 años, lo celebramos con sus canciones

En la semana de su cumpleaños, Karol G fue quién le dio un regalo a sus fervientes seguidores: lanzó el video de Location, canción en la que comparte créditos con Anuel AA y la estrella del reguetón colombiano J Balvin.



Tal como nos tiene acostumbrados, las canciones que interpreta dejan siempre una frase que se queda en la memoria desde la primera audición: "Dame tu location", canta en 'spanglish' Karol G, interpretando esta vez a una mujer que quiere ir a encontrarse con alguien. Quiere verlo porque, según canta, tiene "mala intention". Y quien responde a la petición no puede ser otro que su novio, Anuel AA, con quien conforma una de las parejas más famosas del género.

Pero aparte de la canción de la mala "intention", Karol G ha puesto un sello en el reguetón con canciones como Mi cama o Tusa -aunque medio mundo por fuera de Colombia no sepa qué significa el título-. También ha sido parte del movimiento femenino dentro del reguetón y ha roto récords de visualizaciones, escuchas, listados y premios. Así que llega a la treintena en el esplendor del estrellato y aún así, de ella se espera más.



A continuación, un vistazo a canciones de Karol G que han marcado distintos momentos de su carrera.

Uno de sus primeros éxitos: 'Hello'

La notoriedad actual de la artista antioqueña hacen que se vea lejano el momento del 2017, en el que sacó la canción Hello y su video a dúo con el cantante puertorriqueño Ozuna. Karol G era conocida como "la intérprete de Pineapple" por uno de sus éxitos entonces recientes, del su álbum debut, Unstoppable.



Ya en esa canción se ven definidos rasgos de su estilo actual. Su voz inconfundible, la picardía de las letras, la buena onda entre ella y el artista invitado, y el manejo del videoclip como una forma más de dar qué hablar: Ella representa a una chica que sale de rumba cualquier día aunque no descarta con encontrarse con el amor de su vida y él es un hombre en una discoteca en vísperas de su matrimonio al día siguiente. El encuentro entre los dos es la trama del video.



Eran los tiempos en los que Karol G salía a entrevistas a contar que soñaba con hacer algo con J Balvin -sueño que ya cumplió varias veces, para la muestra su estreno más reciente- y la entrevistaban para preguntarle sobre las circunstancias del "beso" con Ozuna del video. En estas fechas, el video ya supera los 238 millones de visualizaciones. Si el número les parece alto, imaginen las cifras que han tenido sus temas más famosos.

'Ella'

Tusa y Mi cama tienen en común un sentimiento de revancha -pero no de venganza-, más bien hablan de mujeres que no se echan a la pena al finalizar una relación. En cambio, se sienten mejor y, curiosamente, el que parece estar más aburrido es el ex. Esta canción, también del álbum del 2017, aunque más suave y cadenciosa que las otras, también lleva ese desquite amoroso hacia otra destinataria: Ella, la otra, la causante del fin de su relación. "Se la hice a ella, ella, porque aunque sea tan bella, ella, cada que te acaricie, tu piel ya tendrá mis huellas", dice este éxito que en YouTube ya supera los 382 millones de reproducciones.

Sus colaboraciones con Anuel AA

En entrevistas, Karol G ha dicho varias veces que pese a lo sólida de su relación con Anuel AA, han decidido mantener aparte el manejo de sus carreras. Cada uno es autónomo en su propuesta, pero eso no les impide hacer algún dueto que además, en su caso parece obligatorio, pues a los fans les encanta ver a las parejas alternar en escena. Gracias a estas, se hizo famoso el término "bebecita", tal como Anuel se lo canta a Karol G, y han deleitado a los seguidoers de ambos interpretando diferentes historias de relaciones como Culpables, sobre un romance que surge entre personas que a su vez tienen otros compromisos; Secreto, acerca de un par de amantes que mantienen en secreto su relación, o Dices que te vas, sobre el temor de enamorarse.

'Mi cama'

Más de 703 millones de visualizaciones ha tenido el video de Mi Cama, desde el 2018 hasta ahora. Fue este el éxito que puso a Karol G en el panorama internacional y le dio el halo de superestrella, aunque su carrera venía desde mucho más atrás -desde niña-. Con Mi cama llegó a encabezar el listado Latin Airlply de Billboard. Y el éxito fue tal, que además del video oficial grabado por ella como solista, se hizo una versión remix en la que alternó con J Balvin y Daddy Yankee.

'Tusa'

La colaboración con Nikki Minaj llegó a otro nivel. Tan solo el video de las dos ha superado los 1.131 millones de visualizaciones. De la mano de esta canción, lanzada en el 2019, la colombiana pasó a formar parte de las superestrellas de la música mundial y fue la que le dio luz verde para los premios y los récords que como mujer latina disfrutó el año pasado.

'Bichota'

El éxito de final de año pasado, sus números tambíen son altos. Así como la palabra 'tusa' causó gran curiosidad, la de bichota -palabra usada por los puertorriqueños- intrigó a muchos. Karol G ha explicado varias veces que, pese al doble sentido, el mensaje que busca dar es el de una mujer empoderada, inquebrantable y líder.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET