Se podría decir que la cantante de reguetón colombiana más importante de este momento es Karol G, un título que se ha ganado con los años y con logros por sus producciones. Y es algo que se lo resaltan sus fanáticos y la industria musical del mundo. No en vano, este domingo se ganó un premio Billboard.



(Lea: 'Estoy muy feliz y agradecida', Karol G tras su premio Billboard)

El sábado 14 de mayo, unas 38.000 personas fueron testigos de uno de los espectáculos en vivo más grandes que ha tenido Cali en la historia reciente: un concierto de 'Bichota tour'. Para el evento, que se realizó en el estadio Pascual Guerrero, se agotaron las entradas, algo que no sucedía para un artistas —a excepción de la Feria de Cali— desde hace al menos tres décadas.

El evento fue organizado por Diomar García y Stage Eventos, una alianza que ha producido conciertos de reguetón masivos en el último año, como el de Karol G en Medellín y el de Maluma en la misma ciudad hace unas semanas. Y también está encargada de los conciertos de Daddy Yankee en esa ciudad, en octubre, y de Bad Bunny, en noviembre.



(Además: Karol G pide no usar su imagen: jamás hizo video pidiendo votar por Petro)

La 'Bichota', como es conocida Karol G y como se llama su gira de conciertos, deleitó a sus fanáticos en una noche de ensueño. Un escenario con pantallas gigantes y al menos tres pisos con una escalera en la mitad, similar al montaje que hizo en su presentación en Coachella, fueron el foco central de la noche.

Canciones como '200 copas', 'Mami', 'Tusa' y 'Sejodioto' fueron coreadas por los miles de asistentes al lugar. Ni la lluvia que cayó horas antes impidió que los caleños asistieran al estadio. Una de las sorpresas fue Ryan Castro, cantante de reguetón de Medellín, reconocido por canciones como 'Monastery', 'Quien TV' y 'Fiesta', su reciente producción con Farina.



(Lea: Karol G y Ela Minus, en Coachella 2022: así fueron sus presentaciones)

Otra sorpresa de la noche fue cuando apareció Grupo Niche, la reconocida agrupación de salsa. Cantaron una de las clásicas de la 'sucursal del cielo': 'Cali Pachanguero'. Fue una grata presentación, con unas diez bailarinas y seis músicos en tarima. También cantaron 'Algo que se quede', uno de sus canciones exitosas de los últimos meses.

🎶Que Cali es Cali señoras, señores lo demás es loma 🎶.@karolg @gruponiche y cantado por 38.000 personas que asistieron al Estadio Pascual Guerrero y disfrutaron del concierto de la “Bichota”@JorgeIvanOspina #TeQueremosCali 💙❤️💚 pic.twitter.com/k8hwRzbkGz — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 15, 2022

En un momento del show, Karol G apareció en la mitad del estadio sobre una tarima que estaba desde el comienzo. La logística y montaje permitieron que todo se desarrollara en minutos. Desde ese lugar, dijo: "Me siento agradecida con ustedes. Es algo que no voy a dejar de agradecer y que no me acostumbro. Lo disfruto. Los amo y esta canción se las voy a dedicar a todos". Al instante comenzó a sonar la melodía de 'Provenza', su más reciente éxito musical.

Algo que no pasó desapercibido, como sucedió en Coachella, fueron los asistentes con pelucas y trenzas azules, un sello característico de la cantante. El domingo, la mujer publicó en sus historias de Instagram palabras de agradecimiento. Recordó su primera presentación en Cali, el 27 de abril de 2018, en un lugar de eventos pequeños, y trazó el camino hasta el histórico sold out en 2022.

El próximo fin de semana se presentará en Movistar Arena de Bogotá. El sábado 21 de mayo está agotado en boletería y para el domingo 22 quedan algunos palcos individuales.

EL TIEMPO