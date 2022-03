Después de anunciar emocionada su participación en el remix de una exitosa canción, la cantante paisa Karol G canceló su presencia en esta producción y explicó los motivos en sus redes sociales.

La canción Una noche en Medellín, que tuvo millones de reproducciones en su versión original, iba a tener una versión remix, en la que se esperaba que participara Karol G, además del artista chileno Cris Mj. Al anunciarlo, 'La bichota' recibió en sus redes sociales muchos mensajes emocionados por parte de sus seguidores, que esperaban ansiosamente esta nueva versión para írla en su voz.



Sin embargo, el conflicto se hizo visible por un trino del artista De la Guetto, que apenas estuvo al aire poco tiempo, pero que evidenció un conflicto entre reguetoneros. "Me quieren bajar del remix, mi gente, no me puedo dejar...", denunció el artista. A lo que Cris Mj también respondió (aunque también se apresuró a borrarlo), declarándose inocente de haber conspirado para sacarlo del trabajo.



"No es así, Brother, esto no pasa por mis manos. Para la gente que piensa que soy yo, no es así. Son cosas de las grandes ligas".

Ambos mensajes estuvieron al aire lo suficiente como para que alguien conservara el pantallazo con su contenido y los seguidores de los diferentes involucrados tomaran partido.



Ante el problema, la cantante colombiana decidió abstenerse de participar en el tema que ya había empezado a promover, junto con el artista Ryan Castro.

"Familia. Con respecto al lanzamiento del tema Una noche en Medellín, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer había varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié", aclaró la 'Bichota'.



Agregó también: "Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento.

"Agradezco a las personas involucradas por su trabajo -continuó su mensaje- y me disculpo de antemano con mis seguidores que se mataron comentando sin parar en mi post para que se lanzara la canción pronto. Les debo una. Los amo".

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET