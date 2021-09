Karol G anuncia fecha de concierto en Medellín

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G, se ha convertido en una de las artistas más escuchadas a nivel internacional y en Colombia.



Su éxito 'Tusa', junto a Nicki Minaj, la posicionó en los puestos más altos de la lista Billboard Hot 100 y Rolling Stone Top 100. Recientemente, la cantante iniciará 'Bichota Tour' que tendrá gran parte de sus presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.



Sin embargo, en las últimas horas, Karol G anunció que el tour tendrá su show final en su ciudad natal: Medellín. A través de Twitter, la cantante dio la noticia de que el cierre de su gira se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de diciembre a las 9:00 p. m.



La capacidad del evento será para 45.000 personas que podrán ver el show de la ganadora del Grammy Latino, a 'Mejor artista nuevo', en 2018.

El 4 de Diciembre termina BOCHOTA TOUR en la ciudad más chimbaaaa del mundo : MEDALLO!!! Nos vemos en el ATANASIO GIRARDOT HPPPPPP 🔥💖🥵💖🔥🥺🤌🏽🤩🤩🤩🤩 — BICHOTA (@karolg) September 2, 2021

En un video de Instagram, la cantante también manifestó lo emocionada que se encuentra por este evento.



"En muchas partes me conocieron con los éxitos, pero Medellín y Colombia conocieron a Carolina la de los sueños, la que cantaba en todas partes. 45.000 personas van a venir a verme y vibrar conmigo. Este show será el más importante de toda mi vida. Quiero que la gente diga que este va a ser el mejor concierto en la historia de los conciertos que se han hecho en Medellín", dijo.



Para ella no tendría sentido su tour si no terminara donde todo empezó. "No dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás", afirmó.



Los fans en redes sociales

Usuarios en redes sociales no se demoraron en reaccionar ante las noticia de este show. Muchos de ellos, sobre el precio de las boletas que se podrán adquirir a través de www.tuboleta.com

“Karol G anuncia concierto el 4 de Diciembre en Medellín”



Inmediatamente yo: pic.twitter.com/T6uCuuRDY5 — andres | fan account (@andrescortess_) September 3, 2021

Yo: Voy a ahorrar

Mis amigas: Vamos a palco de Bichota Tour

Yo: *toma todo mi dinero* — Ilegalmente Rubia🤪 (@rubia_en_apuro) September 3, 2021

Según anunciaron en la página de boletería, el palco para 10 personas tiene un precio de 6.580.000 en preventa. Además, hay boletas individuales entre 300.000 a 60.000 pesos.

Amiga súbete…

Vamos al concierto de Karol G en Medallo. 💖🧸🌈💃 pic.twitter.com/ohXvebCUJV — ✨isabella✨ (@isaabella_hv) September 3, 2021

Le pedí a mi mama la plata para un palco en el concierto de Karol G y me dijo dizque “dos es que le voy a dar”, así que el que quiera ir gratis, DM. — Laura Sofía Puerta (@laurasofria) September 3, 2021

Algunos internautas han reportado en las últimas horas que la fila virtual para adquirir la boletería es de varias horas y que en ocasiones la página ha colapsado. Otros ya han logrado adquirir sus entradas para el concierto.

