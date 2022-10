Karol G sigue cosechando éxitos. Su gira ha estado llena de boletería agotada y su nombre suena por todas partes, en entrevistas y comentarios positivos sobre su trabajo.

El pasado 29 de septiembre ofreció un concierto en Houston, Texas, Estados Unidos, y eso le impidió asistir a la gala de los premios Billboard de la Música Latina, que tuvo lugar en el Watsco Center, de Miami, que galardonó a los artistas más destacados en varias categorías.



La antioqueña recibió tres reconocimientos: Hot Latin Song, Top Latin Album y Hot Latin Song, colaboración Vocal del Año, y tras conocer la noticia, se las contó a los asistentes al concierto:

“Tenemos una razón, tres razones más para brindar y me encanta que me haya cogido acá con ustedes y los tres motivos son: premios Billboard", dijo.



Luego, les pidió a sus fanáticos que levantaran las manos con ella para hacer una especie de brindis “por la salud, por la vida, por la felicidad, por el éxito de todos y por muchos más hitos musicales para este nuevo ciclo que está por comenzar”.

El gran ganador de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny, con nueve estatuillas.