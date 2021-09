Karol G anunció segunda fecha para su concierto en Medellín

Hace apenas cuatro días, la cantante colombiana Karol G anunció que finalizará su 'Bichota Tour' en el Estadio Atanasio Girardot, el 4 de diciembre.

Las entradas se agotaron a pocas horas de haberse puesto a la venta. El palco para 10 personas tenía un precio de 6.580.000 y las boletas individuales oscilaban entre 300.000 a 60.000 pesos. Cerca de 45.000 personas podrán disfrutar el show de la ganadora del Grammy Latino, a 'Mejor artista nuevo', en 2018.



La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G, empezará su 'Bichota Tour' en Estados Unidos y Puerto Rico. Su éxito 'Tusa', junto a Nicki Minaj, la posicionó en los puestos más altos de la lista Billboard Hot 100 y Rolling Stone Top 100.



Al hacer el anuncio del cierre de su gira en su ciudad natal, la cantante manifestó lo emocionada que se encuentra a través de un video en su cuenta de Instagram.



"En muchas partes me conocieron con los éxitos, pero Medellín y Colombia conocieron a Carolina la de los sueños, la que cantaba en todas partes. 45.000 personas van a venir a verme y vibrar conmigo. Este show será el más importante de toda mi vida. Quiero que la gente diga que este va a ser el mejor concierto en la historia de los conciertos que se han hecho en Medellín", dijo.



Para ella no tendría sentido su tour si no terminara donde todo empezó. "No dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás", afirmó.

Ante el éxito total del concierto Karol G hará una segunda presentación en Medellín, el 5 de diciembre.

