El deseo de Navidad de Karol G ya se está cumpliendo. Justo el pasado 27 de diciembre lo compartió en sus redes sociales: “Le pedí al niño Dios el nuevo álbum de Karol G”. No tuvieron que pasar muchas semanas, pues la paisa acabó con las especulaciones al confirmarlo en un video promocional.

Le pedí al niño Dios el nuevo álbum de Karol G 🌈⛅️✨🌸 — LABICHOTA (@karolg) December 28, 2022

La intérprete de ‘200 copas’ en diferentes ocasiones había comentado que se encontraba trabajando en su cuarto álbum de estudio. No se tenía certeza de qué pasaría con algunos sencillos que había lanzado durante 2022, como ‘Gatúbela’, ‘Provenza’ y ‘Cairo’. Sin embargo, ratificó que estarán incluidos en la próxima producción.



Este disco será uno de los más ambiciosos de su carrera, pues ahora es una estrella a nivel mundial. Además, con su proyecto anterior ‘KG0516’ en el 2021 logró posicionarse como uno de los álbumes más escuchados de habla hispana al debutar en el primer lugar de la prestigiosa lista de ‘Billboard’ de los ‘Top Latin Albums’.

Así Karol G presenta nuevo álbum 'Mañana será bonito'

La artista apareció en un video grabado en Medellín con una narrativa particular. Se le ve dentro de un vehículo rojo comiendo empanada hasta que sobre el vidrio del auto se desliza un papel. “Si estás triste, llámame”, dice la nota.



De inmediato, Karol G marca el número. Al otro lado del teléfono está un niño, quien, para alegrarla, le hace un par de peticiones curiosas.

(Puede leer: Jeremy Renner sufrió accidente con quitanieve al intentar salvar a su sobrino).

“¿Por qué no haces una carta a ‘Santa Claus’ para que te traiga carbón para hacer una carnita asada? ¿Por qué no vas a un show y ahí te presentas? ¿Por qué no haces la canción de la ‘Jeepeta’? (…) Pero, señorita, no importa porque mañana será bonito”, le expresa.



Sin duda, la antioqueña cambia su humor y desaparece del plano de la cámara. Así, a través del minuto con 17 segundos, inició la promoción de su siguiente trabajo musical del cual aún no dio fecha de lanzamiento.

"Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos MAÑANA SERÁ UN DÍA BONITO", escribió.

(Siga leyendo: Paris Hilton anunció que es madre: ‘Ya eres amado más allá de las palabras’).

¿Qué pasará con Shakira?

Varios fanáticos ya se preguntan si el álbum de Karol G incluirá una colaboración con Shakira, debido a los rumores que ha difundido la prensa española.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Karol G. Foto: Instagram: @Shakira / @Karolg

Lo que especula es que las dos artistas tienen ya listo el tema que lanzarán, precisamente el 2 de febrero, para el cumpleaños de Piqué, ex de Shakira, según las periodistas del pódcast 'Mamarazzis'.



Además, advirtieron que la letra de la canción tendría con fin algunas frases con destino al exseleccionado español y su novia, Clara Chía Marti.



“Un tema en el que Shakira volverá a referirse a Piqué y a Clara, y volverá a mostrar su actitud de mujer empoderada. La canción es de Karol G, pero no descartes una letra de: ‘Las mujeres estamos hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos”, dijo la reportera Laura Fa.

(Además: Fuertes críticas contra Westcol por agredir verbalmente a un fanático).

Información similar compartió el medio televisivo 'Telecinco', de España, al afirmar que "todo apunta a que la nueva colaboración de Shakira, que verá la luz en el primer trimestre del año, también llegará cargado de indirectas para Piqué, en la que se podría tratar el empoderamiento que ambas han sufrido tras sus polémicas y públicas rupturas".

Por el momento, con el video promocional de la reguetonera no queda claro si habrá o no colaboración con la barranquillera.

También puede leer:

- El conmovedor mensaje de Sergio Vega tras la muerte de su esposa, Paula Durán.

- En febrero habrá 'Día del cine': tarifas especiales y lo que debe saber.

- ¿Arrepentido? Hombre invitó a la ex a su boda y se atacó a llorar.

- Video: ¿Shakira sacó la ropa de Piqué a la calle? Esto fue lo que pasó realmente.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de DEPORTES