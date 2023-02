‘Mañana será bonito’ es el nombre del nuevo álbum de la cantante colombiana Karol G, quien regresa fortalecida por su gran desempeño en conciertos, colaboraciones y gran alcance en streAmings el año pasado.

Solo por dar un ejemplo, la colaboración de Karol G con Becky G batió el récord global de Spotify con 'MAMIII', convirtiéndose en la primera colaboración femenina latina de la historia en alcanzar el Top 10 en la lista global de Spotify.

‘La bichota’, como se conoce a Karol G en el ámbito artístico venía dando algunas pistas de lo que sería esta cuarta producción musical que además contiene sus éxitos ‘Gatúbela’, ‘Provenza’ y ‘Cairo’, que antes habían sido lanzados como sencillos.



Amor, rupturas empoderamiento y hasta ese esperado dúo con Shakira en TQG (Te quedó grande) que por fin se hizo realidad, hacen parte de esta propuesta discográfica que revela un paso más maduro de Karol G en su carrera.



Puede leer: Así suena la explosiva canción de Shakira y Karol G: escúchela y vea el video

Tiene 17 canciones en las que no tiene miedo de explorar ritmos del pop, el trap y la bachata. Eso sí, sin dejar a un lado el beat del reggaetón. Además, contó con la colaboración de Justin Kiles, Romeo Santos, Bad Gyal y Ángel Dior.Al igual que Carla Morrison, Ovy On The Drums (que también es productor) y Sech.

‘Mañana será bonito’ estaba programado para salir en enero de este año, pero se le dio un compás de espera para darle tiempo y afinar todos los detalles de la colaboración entre Karol G y Shakira. El disco se lanzará oficialmente este 24 de febrero.

Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo. FACEBOOK

TWITTER

Habían intentado colaborar en el pasado. Entre mensaje va y mensaje viene, compartieron algunas letras y maquetas de canciones, pero no habían concretado nada. Sin embargo, la pista cayó en un momento justo, pues Shakira se ha sincerado sobre su ruptura con el futbolista Gerard Piqué en otras tres: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Sessions #53’.



Le puede interesar: Esta es letra completa de canción de Karol G y Shakira: 'Yo errores no repito'

“Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”, recordó la reguetonera en una charla para el diario ‘The New York Times’, acerca de ‘TQG’.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, publicó Karol G en sus redes. El disco también contó con el apoyo en producción de Linda Goldstein y Finneas.

CULTURA

@CulturaET