El Estéreo Pícnic ya se prepara para la fiesta

a está todo listo para la décima edición del Festival Estéreo Pícnic, que este año palpita con los ritmos de la electrónica, el rock y otras fusiones musicales, convirtiéndose en uno de los referentes de peso de lo que ya suena o pueden descubrir los asistentes a este espectáculo

.Esta fiesta de sonidos y experiencias se llevará a cabo del 5 al 7 de abril con agrupaciones como los ya veteranos de Foals o Arctic Monkeys, junto a artistas que ya tienen en su haber un halo de vanguardismo indiscutible, como el rapero Kendrick Lamar o como los caleños del Grupo Niche que vienen a poner un poco de salsa entre los sabores del rock y la electrónica que se van a sentir en el festival.



Este año, el Estéreo Pícnic no solo celebra su primera década, sino que afronta el reto de estrenar un nuevo espacio: el Campo de Golf Briceño 18, con una extensión de 200.000 metros cuadrados de campos verdes, se encuentra ubicado en el kilómetro 18 vía a Tunja, en el que se pondrán puntos para la diversión, para la comercialización de productos alrededor de la música y el estilo; sumado a una zona de experiencias y un lugar de interacción conocido como la Aldea Verde. Una zona de comidas, los tres escenarios que darán cabida a un espectáculo ecléctico en sonidos y que promete mantenerse como el ecosistema para disfrutar y con nuevas dinámicas de socialización.



Las puertas abrirán el viernes 5 de abril a las 3:00 p. m., el sábado 6 de abril a las 2:00 p. m. y el domingo 7 de abril a la 1:00 p. m.



En ese panorama estará también la mítica agrupación de electrónica Underworld, considerada como una referencia obligada dentro de ese género musical, también respondió al llamado de la nueva edición del Estéreo Pícnic.



Tras el triste y sorpresivo giro que tuvo que lidiar este festival por la muerte de Keith Flint, vocalista de The Prodigy (agrupación que por primera vez iba a presentarse en el país), lo que a su vez conllevó a una carrera contra el tiempo, los organizadores del evento movieron cielo y tierra para conseguir un reemplazo que no solo cumpliera la exigencia de responder en el menor tiempo posible, sino que tuviera un peso específico para asumir el reto.

Underworld promete una fiesta imparable y con sorpresas

El panorama no era nada fácil, pero Underworld respondió directamente al equipo de contratación del Estéreo Pícnic.



Liderado por Rick Smith y Karl Hyde, esta apuesta musical fue artífice de canciones como 'Dark & Long (Dark Train)' y 'Born Slippy NUXX', que se convirtió en un himno por la película 'Trainspotting', solo por mencionar algunas de sus composiciones. Precisamente, Karl Hyde conversó con EL TIEMPO del significado de presentarse en el Estéreo Pícnic (que se llevará a cabo del 5 a 7 de abril en el campo de golf Briceño .



¿Qué significa tocar por primera vez en Colombia, en una cultura y lugar nuevo para ustedes?



Siempre es una emoción muy fuerte tocar en un nuevo lugar. Hemos estado durante 40 años en esto y es algo grandioso tener esta celebración con la gente, eso es enorme. Es difícil ponerlo en palabras, es mejor decir que es una emoción en la que necesitas bailar.



¿Qué referencia tienen del Estéreo Pícnic y cómo fue el contexto de conversación acerca de este concierto que van a dar?



Fue algo que llegó casi que inesperadamente. Por supuesto, estábamos emocionados de venir a Colombia porque nunca lo habíamos experimentado antes. Las circunstancias alrededor de todo encerraron una gran tristeza, pero creo que a la vez arroja una luz especial sobre alguien que fue amado y cuya vida afectó de buena manera a muchas personas y que no pudo seguir haciéndolo (se refiere a Keith Flint).

Pero también es una oportunidad para que Underworld sea el encargado de entregar un poco de esa felicidad...Sí, pero al mismo tiempo no podemos olvidar el gran trabajo que Keith hizo y la gran alegría que dejó; en ese sentido, creo que vamos a rendirle un homenaje, a celebrarlo.



Cuatro décadas de trabajo, ¿cuál es el secreto para mantener viva la chispa de la creatividad?



Mi compañero Rick Smith. Él es una fantástica inspiración y un visionario. Podría odiarme por describirlo así, pero es verdad. Es su visión la que nos lleva a desafiarnos todo el tiempo y no caer en esos esquemas de confort. Como artistas, siempre tenemos que seguir encontrando caminos y nuevas soluciones a los retos.



Para muchos Underworld es un referente gigantesco de la música electrónica, ¿cómo se siente con eso?



Supongo que no nos sentimos como mentes intelectuales, porque al final seremos la espalda de las personas que nos inspiraron. Al principio, fueron grupos como Kraftwerk, en los que escuchamos por primera vez ese increíble ritmo electrónico; después, de la música en los clubes de Detroit, Chicago y Nueva York, y luego, cuando llegó a la escena de la 'rave' al Reino Unido y Europa. Hay muchos artistas que han nutrido y cuidado este ritmo y que han sido generosos al transmitirlo a todos. Nos sentimos más como si fuéramos parte de un organismo vivo y en crecimiento que es el 'groove' y el 'dance'.



Un organismo que no siempre cambia o que vive bajo ciertas fórmulas, ¿cómo mantienen intacta su integridad en ese contexto?



A Rick le importa mucho esto, con su moral. Pero también tienes que mirar dentro de ti. Cometimos muchos errores en los 80 y pensamos de una manera muy tradicional: teníamos objetivos tradicionales y no nos hacía felices. No estábamos contentos siguiendo una ruta tradicional. Ambos creemos que el trabajo de un artista es desafiar lo que se considera normal.



‘Drift’, uno de sus proyectos más recientes, describe ese viaje del que usted me habla...

​

El mundo de Underworld es el trabajo de nuestra vida en este momento. El proyecto 'Drift', que está lanzando algo nuevo cada semana (a través del sitio web de la banda) durante 52 semanas, es parte de una puerta de entrada a ese universo que tenemos como banda. Muchas personas solo nos conocen por 'Born Slippy' o por la música de los Juegos Olímpicos de 2012, pero no todos tienen que conocer todo lo que hemos hecho o estamos construyendo. Nuestro trabajo ahora es llevar todo lo que hemos hecho a lo largo de los años, pero sin ninguna fórmula en particular. Drift no es solo música tecno, es poesía, jazz, música norteafricana, refleja todos los aspectos de lo que hemos sido durante los últimos treinta años. A veces es difícil, como artistas; ese desafío es realmente importante.

Accesos

Los accesos estarán en el Campo de Golf Briceño 18 detrás del Circuito de Movilidad, sigue las señales para entrar a Un Mundo Distinto. Las puertas abrirán el viernes 5 de abril a las 3:00 pm, el sábado 6 de abril a las 2:00 pm y el domingo 7 de abril a la 1:00 pm.

Escenarios

El Escenario Tigo será el principal, ubicado al costado norte del Campo de Golf Briceño 18. Allí veremos grandes actos del Festival como Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Underworld, Sam Smith, Interpol, The 1975, Grupo Niche y más.



El Escenario Adidas será la carpa que traerá toda la fiesta, ubicada en la esquina sur oriental del venue. Allí desfilarán actos de éxtasis puro como Years&Years, Rüfüs Du Sol, Disclosure (DJ Set), Tiësto, Foals, Odesza, Irie Kingz, entre otros.



El Escenario AXE ofrecerá lo más vanguardista de los sonidos latinos y colombianos. Allí estarán Ha$lopablito, Mula, Khruangbin, Jon Hopkins, Nicola Cruz, Mitú, Carlos Sadness, Dj Koze, etc.



El Domo Budweiser verá los más desenfrenados bailes del FEPX. Allí bailaremos junto a Soul Clap, Dj Pierre, Defuse, Project Pablo, Debit, Kenny Larkin, y demás.



