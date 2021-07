El piloto de la Fuerza Aérea sueca que se convirtió en escritor

Cuando un objeto cotidiano se tira a la basura, se vuelve insignificante, pero si se exhibe en el Central Park, adquiere otro valor e incluso amerita ser robado. Siete mil puertas anaranjadas drapeadas en un terreno desnudo y plomizo serán destruidas e incineradas después de su exhibición ondulante. Es la obra del artista plástico Christo, perfecta para ostentar en una Nueva York opulenta y extravagante donde los coleccionistas están dispuestos a pagar cualquier cifra por lo efímero. “Ni siquiera es arte. Es solo plástico y hierro fundido”, dice uno de los delincuentes que pretenden robar la obra tras una sencilla operación criminal.

Esta es una de las historias de Mi nombre es N, la nueva novela del piloto de helicóptero, teniente coronel de la Fuerza Aérea de Suecia y único militar de ese país que ha hecho parte de los marines estadounidenses, Robert Karjel, quien sigue consolidando la nueva veta de narradores de literatura policíaca de los países nórdicos.



Esa donde los relatos ya no transcurren en parajes tranquilos de pequeños poblados, sino que se han trasladado con notable éxito narrativo a grandes ciudades, islas remotas donde se traman delitos soberbios, y atolones con bases militares y cárceles flotantes. Ya no se trata del policía local a punto de jubilarse que debe encontrar al responsable de un par de asesinatos en un pueblo gélido y perdido en el mapa. Karjel construye, en cambio, una historia transnacional en la que delincuentes de diversos orígenes geográficos, espías, terroristas, ladrones de arte y agentes del FBI se cruzan para demostrar que cualquiera de nosotros podría convertirse, por la fuerza de las circunstancias, en un criminal.



A través de su protagonista Ernst Grip, miembro del Consejo de Seguridad sueco, Karjel pone en juego la arquitectura de un personaje basado en un detective de homicidios que él conoció y entrevistó para crear esta novela, y que se enriquece en matices por su condición bisexual y una enfermedad crónica que van delineando un relato visceral.



Como lo afirma el autor, con su libro “no buscaba ganar puntos políticos... Quería que los lectores se enfrentaran con la complejidad de la vida humana”. Por eso se arriesgó, pese a la recomendación que le hizo una agente literaria de cambiar al personaje por uno heterosexual, a dar vida y fuerza a un héroe que, además, disfruta el jazz de Miles Davis, visita galerías y museos, se impresiona con las esculturas de Jean Arp y se detiene con aflicción en las pinturas de colores melancólicos de Edward Hopper. El arte como objeto de deseo y alivio; la especulación como estrategia para sostener el estatus; el crimen como respuesta a los cuestionamientos que impone la vida.



Mi nombre es N sorprende con el efecto de dos o tres palabras y despacha sin reparos las mejores herramientas narrativas del género policíaco. El autor habló con EL TIEMPO, antes de su presentación virtual en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (#FILBoDigital2021), el próximo 18 de agosto, a las 3 p. m.

Siendo militar y piloto, ¿en qué punto de su vida decidió comenzar a escribir?



Comencé a escribir en un momento exacto de mi vida, cuando tenía 23 años. Ya había terminado mis estudios universitarios y tenía seis meses libres antes de comenzar mi entrenamiento de vuelo en la Fuerza Aérea.



Decidí dedicar este tiempo a un viaje para recorrer Norteamérica por carretera. Un día, al final del viaje, estaba corriendo en un parque ubicado en Dallas, Texas, cuando se me ocurrió la idea para una historia. Más tarde, ese mismo día, me senté a escribir la sinopsis y, después de unas cuantas horas, me percaté de que esta era en realidad una novela que yo había iniciado. Nunca había escrito ficción literaria en el pasado y me tomó siete años más terminar el trabajo; sin embargo, logré hacerlo bien y, al final, la novela fue publicada. Ahora estoy aquí, después de haber escrito cinco novelas.



Uno percibe que la estructura del libro es como la de una serie de televisión, con elementos muy cinematográficos. ¿Cuál es su intención al emplear una estructura basada en capítulos cortos y extensos saltos de tiempo en los que se llevan a cabo las distintas historias?



Siempre he escrito de forma cinematográfica. Las historias llegan a mi mente como si estuviera viendo una película, y luego paso al proceso de expresarlas con palabras. Además, muchos han mostrado su interés en la realización de películas basadas en mis libros. Actualmente, un estudio en Hollywood está convirtiendo The Swede (Mi Nombre es N) en un guion para una serie de televisión.



Al igual que con una película, yo recorto y edito la novela en escenas, con argumentos que a menudo transcurren paralelamente antes de entrelazarse y unirse o, incluso, antes de colisionar entre ellas. Con esta estructura puedo mantener un alto nivel de tensión en una de las narrativas, mientras que este nivel de tensión es inferior y tal vez reflectivo en otra, sin que la sensación global sea lenta o somnolienta.



El libro de Karjel lo edita en Colombia la Editorial Maeva. Foto: Archivo particular

El perfil de Ernst Grip, el protagonista, no es común en este tipo de personajes. ¿De dónde surgió este policía que disfruta del arte, los museos y las galerías?



Mi personaje principal, Ernst Grip, cobró vida cuando conocí por pura coincidencia a un detective de homicidios estadounidense que ya estaba jubilado. Él vivía junto a un buen amigo mío en California. Comenzamos a hablar y en poco tiempo me percaté de que él vivió una vida bastante inusual.



Profesionalmente era una leyenda, pues había resuelto cuarenta y nueve de cincuenta principales investigaciones de asesinato en ese país. Sin embargo, en su privacidad vivió una doble vida compleja y destructiva, pues tenía una esposa e hijos, mientras sostenía aventuras sexuales con otros hombres. Eventualmente, y estando al borde del suicidio, se percató de que era homosexual y lo aceptó, entonces abandonó a su familia. Esta experiencia, junto con su propia personalidad, le dio una comprensión fundamental sobre la psicología humana, particularmente en cuanto a lo que lleva a que una persona mienta, y sus motivos para hacerlo.



Por ejemplo, algunas personas incluso preferirían confesar un asesinato antes que exponer los secretos de su vida, especialmente aquellos de carácter sexual. Esta capacidad para comprender las mentes atormentadas y complejas fue de mucha utilidad en el trabajo de este detective. Cuando nos conocimos, él estaba sufriendo algunas complicaciones relacionadas con el sida, y al final de su vida lo entrevisté durante una semana entera; hablamos sobre muchos aspectos de su vida, desde su juventud hasta los casos en los que trabajó y las personas a las que conoció. Estas cintas son inmaculadas y están llenas de historias y detalles que pueden alimentar docenas de novelas futuras.



Por este motivo, Ernst Grip es fundamentalmente este hombre, y luego, a modo de experimento, añadí lo que percibí como los mejores y los peores aspectos de mi propia personalidad, para después llevarlo un poco más allá. Por ejemplo, el interés de Grip en el arte en general, específicamente en el pintor Edward Hopper, es algo que Grip extrajo de mí, aunque yo no robo en las galerías y los museos. He trabajado en operaciones especiales; Grip trabaja en la policía secreta.

Se siente una diferencia entre su novela y otras de la literatura negra sueca, cuyas historias transcurren en contextos más locales y tranquilos, con menos personajes y otros tipos de acción. ¿Cómo compara su trabajo con las demás obras que se vienen creando en su país?



El hecho de que el libro sueco negro o noir típico esté ambientado en un entorno regional refleja la idea general de que Suecia es un lugar aislado, un poco apartado del resto del mundo.



Esto tiene algo de cierto históricamente, pero el mundo ha cambiado mucho, al igual que nosotros, y ocurre que incluso nosotros mismos no siempre lo admitimos. Por ejemplo, durante un año estuve al mando de un escuadrón de helicópteros en la Fuerza Aérea, tenía personal en servicio activo de cinco continentes, incluida Suramérica –¿quién pensaría esto acerca de la pequeña Suecia?– y quería reflejar esto en mis historias. Quise narrar un mundo mucho más complejo, lleno de propósitos turbios, en el que la gente se lleva a sus propios límites en situaciones en las que hay mucho en riesgo, y en las que lo único de lo que se pueden valer es de su buen juicio y un instinto de supervivencia.



En el sitio web de su compañía Moretti+Karjel usted dice que su meta es entretener, pero también debate sobre las grandes preguntas. ¿Cuáles son las grandes preguntas para usted este año?



El mayor desafío de nuestra época es el hecho de que estamos en una encrucijada histórica, casi tal y como el mundo lo estaba después de la Primera Guerra Mundial, hace aproximadamente cien años. En esa época, el “antiguo sistema” de nuestra sociedad trabajaba duro, y resultó ser inestable y anticuado. Se requería un cambio en todos los aspectos, desde la política y la forma de pensar en general hasta todo lo relacionado con las artes. Una nueva guerra mundial fue necesaria en esa época para establecer un nuevo orden, y es indiscutible que ahora estamos en una posición similar. Hemos identificado los problemas, contamos con toda la información y comprendemos que se requieren otros caminos y procesos en materia de toma de decisiones para lidiar con ellos.



Sin embargo, creo que primero debemos llegar a un acuerdo con respecto a lo que es importante y el motivo por el cual lo es. Esta es la lucha en pie en este momento, tanto en lo político como en otros aspectos generales de la sociedad. A todos nos esperan tiempos extremadamente interesantes y caóticos.



JUAN CAMILO RINCÓN*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2

* Periodista, escritor e investigador cultural.

