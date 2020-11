Karen Lizarazo: una mujer entre los nominados de vallenato/cumbia

Contratada alguna vez para un show en el que alternaría con Diomedes Díaz, la cantante Karen Lizarazo se dio cuenta de que ‘El Cacique de la Junta’ estaba hospedado en el mismo hotel, Aún aspirando al reconocimiento como cantante, Lizarazo llamó a sus músicos, cajero y guacharaquero, y aunque no esperaba que Díaz se inmutara, decidió tocarle una serenata.

Para su sorpresa, Díaz se asomó por una ventana que, curiosamente, era marroncita (como la clásica canción del cantante) y le dijo: “Toda la vida he ‘serenateado’ mujeres, pero es la primera vez que una mujer me da serenata”.



Lizarazo es así. Quiere decir en acento vallenato lo que las mujeres a veces no les han dicho con música a los hombres. Por eso bautizó Voz de mujer el trabajo musical que le dio la nominación al Grammy Latino, en la categoría de mejor álbum de vallenato/cumbia.



En ese género, una mujer compitiendo de tú a tú con artistas como El Binomio de Oro de América, Jorge Celedón o Kvrass, sigue siendo otra rareza (también está el grupo Los Cumbia Stars, que tienen una vocalista femenina), aunque productos hechos por mujeres han sido nominados tres veces.

La primera vez, hacia el comienzo de la categoría vallenata, para un grupo cumbiero de Texas (Estados Unidos), la segunda para Diana Burco (2018) y esta vez es Karen Lizarazo.



Aún faltan por romper muchas barreras, admite. Lo dice porque lo ha comentado con otras artistas que aún sienten barreras cuando escogen la carrera musical en el vallenato. Y no solo hay dificultad de abrir puertas para las artistas. Las mujeres en general no encuentran en este folclor letras vallenatas que puedan dedicarle a un hombre.

“El vallenato que hacen las mujeres tiene que ser diferente, por eso hay que aportar –indica–. En mi caso, lo primero fue cambiarle palabras o letras. Había muy pocas letras hechas para que una mujer se las dedicara a un novio, entonces hice varias así o con letras neutras, con diferentes temáticas. Está Perro infiel, un despecho muy grande, y está Ganas locas, de una mujer que se muere por tener a esa persona al lado”.



También quiso mostrar una imagen distinta. No quería ser la muchacha en tacones acompañando al novio y que espera a que él la saque a bailar. Dice Karen que a una rumba quería ir, por qué no, algunas veces con tenis, a veces beber, a veces bailar por iniciativa propia. Y en esa búsqueda de salirse de los límites tampoco se ha quedado enmarcada en el folclor vallenato –aunque no espera irse nunca de esa raíz, jura que siempre será vallenata primero–. Por eso ha grabado desde guaracha electrónica hasta versiones de clásicos de Patricia Teherán, como Tarde lo conocí, hace algunos años.

De hecho, a Lizarazo la llamaron al casting para encarnar a la legendaria cantante vallenata. Y admite que sintió miedo, no solo por no ser actriz, sino por tratarse de un ícono. Lo mismo le dijo a Dalia Bernal, de Olímpica Bogotá, cuando le sugirió grabar los clásicos de Teherán.



Pero finalmente lo hizo y su versión de ese hit que para ella es el himno del vallenato femenino, gusta. “Quizás por el sonido más futurista”, explica.



Ahora, Lizarazo espera con optimismo mostrar sus nuevas canciones y, más cerca, la premiación. “Vamos a ganar, esta charla la volvemos a hacer, pero con el Grammy en la mano”, dice.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO@Cultura ET