Escrituras sagradas invitan a descubrir la divinidad interior humana

(...) En este libro veremos cómo la práctica totalidad de las escrituras sagradas insisten en que hombres y mujeres deben descubrir lo divino en su interior y en el mundo en el que viven; aseguran que toda persona individual participa de una realidad última y que, por lo tanto, tiene potencial divino. A lo largo de los siglos, se ha hablado de ser ‘deificado’, ‘iluminado’ y ‘atrapado por Dios’, una perspectiva derivada de la visión holística del hemisferio derecho del cerebro, en el que lo sagrado y lo profano se interpenetran.

Sin embargo, esto no quiere decir que lo que llamamos Dios o lo Sagrado sea una mera experiencia mental o una ‘ilusión’. Los profetas, místicos y visionarios que cultivaron de forma deliberada estas experiencias insistieron en que estas eran únicamente indicios de una Realidad situada en un incognoscible más allá. Y sin un meticuloso cultivo de la visión holística del cerebro derecho, esta perspectiva trascendente habría sido imposible.



El Hombre León también expresa un arraigado anhelo humano de transformación. Los individuos no solo buscaban una experiencia de trascendencia; además, pretendían materializarla y ser uno con ella. No buscaban una deidad distante sino una humanidad mejorada. Como analizaremos, este es uno de los grandes temas de las escrituras sagradas: la gente quiere ‘ir más allá’ del sufrimiento y la mortalidad, y diseña estrategias para conseguirlo. Hoy somos menos ambiciosos; queremos ser más delgados, más sanos, más jóvenes y más atractivos de lo que realmente somos. Sentimos que hay un ‘yo mejor’ acechando bajo nuestro yo lamentablemente imperfecto: queremos ser más buenos, más valientes, más brillantes y carismáticos. Pero las sagradas escrituras van más allá, insistiendo en que cada uno de nosotros puede llegar a ser un Buda, un sabio, un Cristo o incluso un dios. El investigador estadounidense Frederick Streng tiene esta definición práctica de religión:

La religión es “un medio para la transformación última” (...). Una transformación última es un cambio radical que nos lleva de vivir atrapados en los problemas de la existencia común (pecado, ignorancia) a vivir de forma que podamos afrontar esos problemas al nivel más profundo. Esta capacidad para vivir nos permite experimentar la realidad más auténtica o profunda: la realidad última.



Los mitos, rituales, textos sagrados y prácticas éticas de la religión desarrollan un plan de acción “en el que los individuos van más allá de sí mismos para conectar con la realidad última y verdadera que los salvará de las fuerzas destructivas de la existencia cotidiana”. Al vivir con aquello que en última instancia se revela real y verdadero, las personas no solo descubren que están mejor capacitadas para afrontar estas tensiones destructivas, sino que la propia vida adquiere una nueva profundidad y propósito.



No obstante, ¿qué es esta “realidad verdadera y última”? Descubriremos que las sagradas escrituras le han otorgado diversos nom- bres, Brahman, Dao, nirvana, Elohim o Dios, pero en el Occidente moderno hemos creado una idea inadecuada y en última instancia inviable de lo divino, que las generaciones previas habrían considerado ingenua e inmadura. De niña aprendí esta respuesta a la pregunta ‘¿Qué es Dios’ en el catecismo católico: “Dios es el Espíritu Supremo, que existe por sí mismo y cuyas perfecciones son infinitas”. Esto no solo es árido y poco inspirador sino fundamentalmente incorrecto, porque intenta ‘definir’ (palabra cuyo sentido literal es “poner límites”) una realidad esencialmente ilimitada. Veremos que cuando el hemisferio izquierdo se cultivaba menos que hoy en día lo que llamamos ‘Dios’ no era un ‘espíritu’ ni un ‘ser’. Dios era la propia Realidad. Dios no solo carecía de género, sino que los teólogos y místicos más reputados insistían en que no ‘existía’ de una forma que podamos comprender. Antes de la época moderna, la ‘realidad última’ se acercó a lo que el filósofo alemán Martin Heidegger (1899-1976) llamó ‘Ser’, una energía fundamental que sostiene y atraviesa todo cuanto existe. No podemos verlo, tocarlo u oírlo; tan solo lo descubrimos misteriosamente en las personas, objetos y fuerzas naturales que informa. Es esencialmente indefinible porque es imposible salir de él y contemplarlo de forma objetiva.



Tradicionalmente, lo sagrado se experimentaba como una presencia que permea el conjunto de la realidad: seres humanos, animales, plantas, estrellas, viento y lluvia. El poeta romántico William Wordsworth (1770-1850) se refirió precavidamente a ello con la expresión ‘algo’, porque era indefinible y, por lo tanto, trascendía el pensamiento pro- posicional. Él experimentó la sensación sublime de algo profundamente trascendental cuya morada es la luz del sol poniente y el océano pleno y el aire vivo, y el cielo azul y la mente del hombre. Wordsworth aprendió, según sus propias palabras, a adquirir esta perspectiva. Podríamos decir que la hizo suya cultivando una conciencia propia del hemisferio derecho, suprimiendo –por un tiempo limitado– las actividades analíticas del izquierdo. Por lo tanto, cuando los individuos intentaban acceder a la ‘realidad última’ no solo se sometían a un ‘ser’ extraño, omnipotente y distante, sino que intentaban alcanzar un modo más auténtico de existencia. Veremos cómo hasta los inicios del periodo moderno, sabios, poetas y teólogos reiteraban que aquello a lo que llamamos ‘Dios’, ‘Brahman’ o ‘Dao’ era inefable, indescriptible e incognoscible, y sin embargo habitaba su interior; era una constante fuente de vida, energía e inspiración. La religión y las sagradas escrituras eran, por lo tanto, formas de arte que ayudaban a vivir en relación con esta realidad trascendente y que de algún modo la encarnaban.

Evidentemente, el Hombre León fue creado mucho antes de la invención de las sagradas escrituras, que emergieron cuando los seres humanos empezaron a vivir en sociedades más amplias y complejas y necesitaron una ética común que los vinculara. Las primeras civilizaciones se fundaron en Oriente Medio a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Antes del desarrollo de nuestra moderna economía industrializada, todos los estados e imperios basaban su economía en la agricultura y se mantenían exclusivamente por medio de una explotación despiadada. En toda sociedad agraria, una pequeña aristocracia, junto con sus sirvientes, se apoderaba del excedente cultivado por sus campesinos y lo utilizaba para financiar sus proyectos cultura- les, obligando al noventa por ciento de la población a vivir en un nivel de subsistencia. Ninguna civilización premoderna encontró una alternativa a este patrón. Sin embargo, los historiadores aseguran que sin este sistema injusto probablemente nunca habríamos avanzado más allá de un nivel primitivo, porque creó una clase privilegiada que disfrutaba del ocio necesario para crear las artes y las ciencias de las que dependía el progreso.



Una de las artes civilizadas fue la escritura sagrada, y dependía de la civilizada “ciencia del ritual”. En el mundo premoderno, una ‘ciencia’ era un cuerpo de conocimiento que exigía una formación y un adiestramiento especializado. Veremos cómo las disciplinas físicas cuidadosamente elaboradas del ritual contribuían a que los participantes cultivaran la visión holística del hemisferio derecho, muy en sintonía con la materialización. Casi todos los sabios, profetas y filósofos que consideraremos pertenecían a las élites, que disponían del tiempo para practicar la contemplación intensiva y la práctica ritualizada. Si bien es cierto que en un principio las sagradas escrituras de Israel fueron creadas y transmitidas por grupos marginales, más tarde sus descendientes forjaron estados agrarios. Jesús y sus discípulos procedían de las clases campesinas, pero los textos del Nuevo Testamento fueron compuestos después de su muerte por miembros de la élite judía ilustrada. Sin embargo, casi todas las sagradas escrituras expresan el descontento divino con la desigualdad de las sociedades e insisten en que incluso el ser humano más humilde no solo merece respeto, sino que es potencialmente divino.



***



(...) El predominio del logos en la educación y la sociedad moderna ha hecho de la

escritura sagrada una realidad problemática. En el temprano Occidente moderno, la gente empezó a leer los relatos de la Biblia como si se tratara de logoi, relatos factuales de realidades acontecidas. No obstante, veremos que los relatos de las escrituras nunca pretendieron erigirse en descripciones fidedignas de la creación del mundo o de la evolución de las especies. Tampoco quisieron ofrecer biografías históricamente exactas de los sabios, profetas y patriarcas de la antigüedad. La escritura histórica precisa es un fenómeno reciente. Fue posible solo cuando la metodología arqueológica y el conocimiento perfeccionado de las lenguas antiguas mejoró radicalmente nuestra comprensión del pasado. Como no se adecúa a las modernas normas científicas e históricas, son muchos los que desdeñan la escritura sagrada como inverosímil e inequívocamente “falsa”, pero no aplican los mismos criterios a una novela, que arroja valiosas y profundas perspectivas mediante el uso de la ficción. Tampoco desprecian el genio poético de El paraíso perdido de Milton por que su relato de la creación de Adán no se ajuste a la hipótesis de la evolución. Una obra de arte, como una novela, un poema o una escritura sagrada, debe leerse en función de las leyes de su género, y, como cualquier obra de arte, la escritura sagrada requiere el cultivo disciplinado de un modo apropiado de conciencia. Veremos cómo al leerla, los individuos suelen sentarse, moverse y respirar de una determinada manera que les permite incorporar físicamente lo que leen.



En este libro no podemos examinar todas y cada una de las escrituras sagradas del mundo; algunos cánones son tan amplios que ni siquiera los fieles son capaces de leer todos los textos que contienen. Trazaré el desarrollo cronológico de los principales cánones de escritura sagrada en India y China, así como en las tradiciones monoteístas del judaísmo, el cristianismo y el islam, a fin de iluminar este género escriturario. Estas escrituras prescriben formas diferentes de vivir en armonía con lo trascendente, pero todas están de acuerdo en una cosa. Para vivir en una relación genuina con lo que Streng llamó la incognoscible “verdad última”, hombres y mujeres han de despojarse del egotismo. Lo que los griegos llamaron kenosis (el ‘vaciado’ del yo) es un tema central de las escrituras sagradas. Además, todas ellas insisten en que el mejor medio para alcanzar esta trascendencia del yo consiste en cultivar los hábitos de la empatía y la compasión, productos del hemisferio derecho. En la actualidad oímos hablar mucho de la violencia y el odio supuestamente inspirado por las escrituras sagradas, y examinaremos algunos de estos pasajes intransigentes. Sin embargo, y cada una a su modo, las escrituras coinciden en que no podemos confinar nuestra benevolencia a nuestro propio pueblo, sino que hemos de honrar al extranjero e incluso al enemigo. Es difícil imaginar una ética más necesaria en nuestro mundo peligrosamente dividido.



Karen Armstrong*

Ediciones Paidós

*Cortesía Editorial Planeta