‘Abudinear’: el curioso mensaje de la RAE sobre el escándalo del Mintic

La ministra de las TICs, Karen Abudinen, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por la pérdida de $70.000 millones de anticipo en un contrato a cargo del ministerio que lidera. El acuerdo era con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a 15 departamentos.



La polémica se dio porque las obras no han sido adelantadas en las zonas rurales planeadas.



(Lea también: Caso Mintic: se desata guerra entre socios de Centros Poblados).

A raíz de este escándalo, la ministra fue sometida a una moción de censura en el Congreso. Tanto su alocución como su nombre no demoraron en convertirse en tendencia a través de redes sociales, donde los internautas empezaron a utilizar la palabra "abudinar" y "abudinear" como sinónimo de "robar".



Un usuario en Twitter le preguntó a la Real Academia Española (RAE), institución a cargo de la regulación del idioma español, sobre la existencia de la palabra y su significado.



En su momento, la RAE le respondió que no tenía documentación sobre el uso de la palabra en el idioma español.



Acto seguido, el hombre le puso un ejemplo sobre la utilización que se le estaba dando en Colombia y la institución le respondió en las últimas horas.

#RAEconsultas Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’. — RAE (@RAEinforma) September 1, 2021

"Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’ ", escribió la RAE.



(Además: 'Yo no me robé esa plata': Ministra TIC en debate de moción de censura).

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de TIC, Karen Abudinen, durante el debate de moción de censura en el Congreso. Foto: EL TIEMPO/ César Melgarejo

Por el momento, la ministra no se ha pronunciado ni mencionado nada referente a esa documentación. En su última aparición, durante el debate de moción de censura, la alta funcionaria aclaró que había actuado con total transparencia.



"No fui yo la que se robó la plata ni mucho menos la que propició que esa corrupción se diera”, dijo.



A los congresistas que pidieron su renuncia, les dijo que ella ha 'puesto la cara' en todo momento y ha presentado las pruebas del caso a los entes de control y de justicia encargados.



“Mi responsabilidad política consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del ministerio. Responsabilidad política es lo que estoy haciendo hoy. A todos los he mirado a la cara sin temor. No hay nada más importante que la conciencia. La verdad siempre esta a favor de quienes actuamos de esa manera”, afirmó Abudinen.

Más noticias

Mintic: el apartamento que se negoció en Miami con plata del anticipo

Video: Congresista regaña a MinTic Abudinen por no poner atención en debate

‘Estaré aquí hasta que el presidente Duque lo requiera’: mintic

Tendencias EL TIEMPO