El fenómeno del k-pop ha arrasado en la industria musical global durante la última década, y Colombia no ha sido una excepción.



En un país reconocido por su rica diversidad cultural y su pasión por la música, los ritmos pegajosos y los artistas carismáticos provenientes de Corea del Sur han logrado conquistar los corazones de los fanáticos colombianos.



(No deje de leer: La banda de k-pop Ateez se presentará en Bogotá en septiembre).

Desde grupos emblemáticos como BTS hasta Dreamcatcher, el k-pop se ha convertido en un movimiento cultural en constante expansión en el país sudamericano. Es por ello que la presencia de grupos y solistas cada vez es más frecuente en el país.

(Además: ‘¡Sin antídoto!’: así fue como la fiebre por NCT 127 se tomó Bogotá).

Las emociones que se han vivido en cada uno de aquellos conciertos es inigualable. Los fanáticos, fieles al talento de los artistas, los han apoyado en cada momento. Y, como dicen que recordar es vivir, en el siguiente artículo le traemos algunos de los conciertos de k-pop más memorables en el país.

La fiebre U-Kiss llegó a Colombia

La mañana del 10 de mayo del año 2012 el grupo surcoreano pisó por primera vez tierras colombianas.



Personas de toda Latinoamérica viajaron hasta el país cafetero con el fin de verlos no solo cantar, sino conocerlos en el Auditorio Agustiniano del Salitre en la noche de aquel día.

Kard en medio de la ola de cultura Hallyu

Con su tour 'Wild Kard', el grupom mixto de k-pop se presentó el 3 de agosto del 2022 en el Royal Center de Bogotá.

Con más del 80 porciento de la boletería vendida, Somin, B.M., Jiwoo y J. Seph presentaron un espectáculo sin precedentes que quedó en la memoria de sus fanáticos.

El éxito de Dreamcatcher

Los seguidores comenzaron a llegar desde muy temprano, a pesar de que las puertas del teatro solo se abrirían hasta las 6:00 p.m. Corría el viernes 3 de agosto del 2018 cuando la agrupación de chicas Dreamcatcher se presentó por primera vez en el Teatro ECCI en Bogotá.



Con cada minuto que pasaba, la fila de ingreso crecía al igual que la expectativa de los 500 fanáticos que con ansias esperaban el espectáculo de las 7 chicas.

La canción de apertura fue Fly High, seguida de Chase Me, Scar, Good Night, It´s Ok y Sleep-Walking. Así mismo, hicieron covers de otras canciones, como lo fue Believer de Imagine Dragons

(Podría interesarle: Muere en accidente la actriz surcoreana Park Soo Ryun, estrella de serie de Disney+).

NCT 127: el debút del k-pop en el Movistar Arena

Bogotá fue una de las 28 paradas del segundo tour de la agrupación. Este comenzó el pasado 17 de diciembre del 2021 en Seúl y culminó en México el 28 de enero del 2023.



La banda se presentó durante su gira 'Neo City -The Link' el 25 de enero en Bogotá ante más de 10 mil fanáticos reunidos en el Movistar Arena.

Facebook Twitter Linkedin

La banda surcoreana protagonizó uno de los conciertos de k-pop más grandes del país. Foto: Ocesa / SM Entertainment Group

Ateez: la boyband que buscará conquistar los escenarios bogotanos

Aunque este aún no ha pisado tierras colombianas, sus fanáticos se preparan apra recibir a esta exitosa agrupación. Con diferentes producciones, la banda ha conseguido conquistar listados tan importantes como la Billboard 200: han llegado dos veces al top 10, la más reciente con su EP Spin Off: From The Witness. De este álbum surgió la canción Halazia, cuyo video musical tiene 41 millones de vistas.

La agrupación, creada en 2018 por KQ Entertainment, está compuesta por ocho integrantes: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.



Desde entonces ha sido un fenómeno dentro de esta tendencia musical. Este año, la agrupación surcoreana realiza su primer paso por Suramérica y dará un concierto único en Bogotá, en el Coliseo Live, el 3 de septiembre.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

¿Qué es el Kpop?

Más noticias en EL TIEMPO

BTS: la casa en la que grabaron su reality podrá ser alquilada en Airbnb

Cáncer: un estudio muestra que usar estufas a gas aumenta el riesgo de padecerlo

Shakira le da el 'golpe final' a Gerard Piqué: decisión lo deja mal frente a sus hijos

Google desaparecerá sus fotos: consulte cuándo, por qué y cómo salvarlas

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS