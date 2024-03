‘Kapun’, el reencuentro de Diego Torres y Carlos Vives

Diego Torres y Carlos Vives, dos de los artistas más queridos en Latinoamérica, han forjado carreras que abarcan más de tres décadas, repletas de éxitos inolvidables.

Torres comenzó su carrera en la música en la década de los 80, siguiendo los pasos de su madre, la cantante Lolita Torres. El argentino fue nombrado en 2010 Embajador de Buena Voluntad de la Unicef .

Carlos Vives, por su parte, es cantautor, productor y actor colombiano, y uno de los pioneros de la internacionalización del vallenato. Su carrera ha sido reconocida con 17 premios Grammy y fue el primer colombiano galardonado con un Premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación.

En días recientes, Torres lanzó su álbum Mejor que ayer, que incluye diez canciones, destacando entre ellas Kapun, su colaboración con el samario.

El video de Kapun se destaca por su singularidad: fue filmado en una única toma, empleando la técnica de plano secuencia, y fue grabado en Bogotá.

Esta no es la primera colaboración entre ambos artistas, ya que previamente compartieron el éxito Un poquito, una fusión pop tropical cuyo video fue grabado en Buenos Aires y que hizo parte del noveno álbum del artista argentino.

Torres comenzó a escribir el tema Un poquito con el productor cubano Yadam González, y luego invitó a Vives que se uniera al proyecto. Tras lanzar Un poquito, el argentino definió a Vives como su “socio ideal”. Para compartir esa canción, en declaraciones a la revista People en español, aseguró: “Creo que la música permite a veces derribar fronteras y unir artistas, y creo que la gente es agradecida de eso, le gusta y lo aprecia”.

Ahora, cinco años después, han decidido unir sus talentos una vez más en esta nueva y emocionante colaboración. Hablamos con ambos artistas sobre este nuevo tema y su reencuentro.

Carlos es el colombiano más argentino, yo soy el argentino más colombiano y eso nos encuentra perfectamente en el medio.

Diego, ¿qué destaca usted de Carlos? Carlos, ¿qué destaca usted de Diego?

Carlos Vives: Yo de Diego destaco que es argentino. ¿Por qué? Porque ser argentino conlleva ciertas culturas y ciertos conocimientos y ciertas alegrías y cierto sentido del humor y ciertas cosas que uno conoce muy bien de los argentinos.

Diego Torres: Carlos es el colombiano más argentino, yo soy el argentino más colombiano y eso nos encuentra perfectamente en el medio. Yo amo la cultura colombiana. Como Carlos también siente un amor por la cultura de mi país. Hablamos mucho de la realidad política, social, de nuestros países, ironizamos. Hablamos mucho de fútbol porque los dos somos fanáticos del fútbol y yo siempre feliz de compartir con él música y de seguir alimentando este puente entre Argentina y Colombia.

¿Qué deberíamos aprender los argentinos de los colombianos y qué deberían aprender los colombianos de los argentinos?

Diego Torres: En toda la región convivimos con situaciones de delincuencia, de violencia, eso es un hecho. A mí me sorprendió llegar a Colombia, hace muchísimos años, y ver la devoción por la paz... sobre todo con la historia de violencia que Colombia tiene. La paz es algo que es tan simple y complicado de conseguir. Un pueblo que ha tenido cosas duras en su historia, que ha sufrido mucho y que ha padecido la violencia y que mantenga el espíritu, es algo maravilloso. Eso hace que el colombiano tenga un espíritu muy, muy especial. Y eso es algo que yo adopté de Colombia.

Carlos Vives: Algo que me encanta de los argentinos y creo que es algo que yo adopté: la pasión por la vida, por las expresiones de la vida. Por eso siempre tienen grandes músicos, grandes escritores, todo es a lo grande. Entonces creo que esa pasión también la tenemos que aprender de ellos.

Esta es una canción que nació y yo sentí que Carlos ya estaba ahí, en ese coro. Entonces salí del estudio, llamé a Carlos y le dije que tenía que hacer parte (risas). Y creo que él se sintió reflejado, se sintió homenajeado de alguna manera.

¿Cómo surgió esta nueva colaboración?

Diego Torres: Esta es una canción que nació y yo sentí que Carlos ya estaba ahí, en ese coro. Entonces salí del estudio, llamé a Carlos y le dije que tenía que hacer parte (risas). Y creo que él se sintió reflejado, se sintió homenajeado de alguna manera porque sintió que era un sonido muy cercano a su música. Entonces era una canción ideal para encontrarnos y ahí empezó a aportar sus ideas. ¡Me obligó a rapear! (risas)

Carlos Vives: Yo creo que también tiene mucho que ver con Un poquito, tiene mucho que ver con esa primera canción que hicimos con Diego. Tanto en esa como en esta logramos crear una dinámica muy especial que a la gente le encantó y que hemos podido replicar. Hemos tenido la suerte y hemos podido unir agendas para encontrarnos y cantar la canción en muchas partes del mundo.

¿Cómo han logrado sostener sus carreras durante tanto tiempo?

Diego Torres: Yo creo que es la autenticidad, me parece que es el resultado de ser auténticos, de la honestidad, de que amamos lo que hacemos. Nos creemos el cuento y de esa manera podemos transmitírselo a la gente.

Carlos Vives: Sí, yo creo que para conectarse con la gente uno tiene que tener siempre la conciencia de para quién trabaja; porque al final tenemos que tener claro por qué hacemos música, para qué hacemos música. También en mi caso, es importante estar muy conectado con el territorio. Yo sé que Diego también nunca descuida sus orígenes y sus cosas. Todo de alguna manera se alimenta para seguir siendo uno y tratar de dar lo mejor. Ser lo más honesto posible. Pero, además, hemos tenido buenos equipos, gente que nos ha querido. Al final del día hemos escogido caminos que no eran convencionales y eso también ha sido determinante.

De Diego quisiera tener esa seguridad. Es un ganador. Y también esa ternura que tienen los argentinos. ¡Uy! ¡Y una cava de vinos que tiene en su casa que me dejó loco!

Con qué les hace 'Kapun' el corazón?

Diego Torres: A mí, principalmente, con mi hija. Siento un enamoramiento indescriptible. Yo me despierto en la mañana para llevarla al colegio. Cuando no estoy en gira, pongo el despertador media hora antes y me voy media hora y me meto en la cama con ella y la miro, y la miro... y ahí me hace Kapun.

Carlos Vives: Estar lanzando una canción, cuando llega la hora de sacar un disco, cuando terminas de hacer una canción y te sientas en el estudio y vas a poner ahí a todo volumen a oírlo por primera vez. Cuando recibes la mezcla, estás así una mañana recién levantado y te dicen llegó la mezcla, la canción... y la escuchas por primera vez. Ahí el corazón me hace Kapun.

Diego, ¿qué le gustaría tener de Carlos? Carlos, ¿qué le gustaría tener de Diego?

Diego Torres: Yo quisiera tener ese espíritu libre, esa mezcla de los lugares por donde se ha criado. Y en ese sentido creo que tenemos un espíritu parecido. Tal vez eso es lo que nos identifica. A lo mejor quisiera tener un lugar tan lindo como Gaira. Para mí es un sueño tener un lugar con estudio adentro, con bar, con teatro, poder fomentar un montón de artistas. Pero qué difícil poder poner un lugar así en Argentina.

Carlos Vives: Yo de Diego quisiera tener esa seguridad. Es un ganador. Y también esa ternura que tienen los argentinos. ¡Uy! ¡Y una cava de vinos que tiene en su casa que me dejó loco! (risas)

¿Cómo fue la grabación del videoclip?

Diego Torres: Nos divertimos mucho haciendo el video. Era un plano secuencia, entonces cada uno tenía que moverse atrás de cámara, el otro se llevaba la cámara por delante, entonces teníamos que correr para un lado. Con el equipo técnico, los asistentes, los de cámara, los cables. Nos reímos mucho.

Carlos Vives: ¡Y yo soy un desastre! Cuando empiezo a reírme no puedo parar.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy